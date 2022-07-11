《經濟通通訊社１１日專訊》據外電報道，華府正考慮禁止出口晶片製造設備，進一步封殺

中國最大晶片製造商中芯國際（００９８１）。

《路透》引述消息指，美國商務部正研究，禁止向生產１４納米或以下先進晶片的中國廠商

出口生產設備，代表可量產１４納米晶片的中芯國際或會受影響。華府同時計劃，容許向其他生

產先進程度較低的半導體廠商，出口製造設備，以確保晶片供應。

美國商務部發言人指，在處理半導體相關出口許可時，會考慮多項因素。

中國駐美大使館指，美國一再將經貿問題政治化、武器化和意識形態化，對其他國家實施技

術封鎖和脫勾，只會令其他國家更加注意依賴美國技術的風險，並加快在科技上獨立自主。



＊中美對中概股審查問題上仍存分歧＊



另外，據《彭博》報道，中美雙方過去一星期，持續就中概股公司審計問題進行磋商，並一

直調整協議草案文本，但在關鍵議題上仍存在分歧。美方一直要求對在當地上市的中概公司，進

行全面的審計底稿例行檢查。

消息人士指，雙方談判是否能取得進展，取決於審計的範圍。美國上市公司會計監督委員會

表示，一直就多項議題有與中方保持磋商，確保符合當地法例，並保障投資者。（ｊｔ）

