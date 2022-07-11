  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

11/07/2022 08:59

【大國博弈】美國擬禁對華出口先進晶片製造設備，以限制中芯發展

　　《經濟通通訊社１１日專訊》據外電報道，華府正考慮禁止出口晶片製造設備，進一步封殺
中國最大晶片製造商中芯國際（００９８１）。
　　《路透》引述消息指，美國商務部正研究，禁止向生產１４納米或以下先進晶片的中國廠商
出口生產設備，代表可量產１４納米晶片的中芯國際或會受影響。華府同時計劃，容許向其他生
產先進程度較低的半導體廠商，出口製造設備，以確保晶片供應。
　　美國商務部發言人指，在處理半導體相關出口許可時，會考慮多項因素。
　　中國駐美大使館指，美國一再將經貿問題政治化、武器化和意識形態化，對其他國家實施技
術封鎖和脫勾，只會令其他國家更加注意依賴美國技術的風險，並加快在科技上獨立自主。
　
＊中美對中概股審查問題上仍存分歧＊
　
　　另外，據《彭博》報道，中美雙方過去一星期，持續就中概股公司審計問題進行磋商，並一
直調整協議草案文本，但在關鍵議題上仍存在分歧。美方一直要求對在當地上市的中概公司，進
行全面的審計底稿例行檢查。
　　消息人士指，雙方談判是否能取得進展，取決於審計的範圍。美國上市公司會計監督委員會
表示，一直就多項議題有與中方保持磋商，確保符合當地法例，並保障投資者。（ｊｔ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金