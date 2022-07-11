《經濟通通訊社１１日專訊》上海迪士尼樂園早前因疫情停運逾三個月，６月３０日才正式

重開。惟恢復運營僅十天，度假區部分區域就出現了停電情況，導致遊樂項目暫停運轉。據《界

面新聞》報道，７月１０日下午５時許，上海迪士尼度假區部分區域出現了停電情況，有多位網

友稱游樂項目因為停電原因暫停。而上海迪士尼回應媒體稱，沒有接到遊客因此受傷的情況。

遊樂園供電穩定對遊客安全至關重要，一旦發生無預兆停電，將影響各項娛樂設施的正常運

轉，甚至導致娛樂項目停滯在空中，引發安全風險。此前，內地亦有其它主題樂園出現過這種情

況。在本次上海迪士尼停電的過程中，有網友就表示當時正在創極速光輪的摩托車上，幸好沒有

啟動。此外，據遊客反饋，停電後冰雪奇緣劇場屏幕黑屏，演員下場，演出暫停。

對於停電的原因，上海迪士尼方面未作回應。內媒引述上海供電服務熱線的客服人員稱，上

海迪士尼所在的浦東新區川沙鎮區域內沒有停電計劃。有遊客認為，停電或許與高溫天氣相關，

當天上海中心城區的氣溫高達４０度。另據《澎湃新聞》報道，當晚７時許，上海迪士尼的一些

遊樂設施已經恢復運營。（ｗｌ）

