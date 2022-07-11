《經濟通通訊社１１日專訊》受到油價與交通價格上漲推升，內地６月消費物價指數

（ＣＰＩ）同比增２﹒５％，創２３個月以來最高，６月生產價格指數（ＰＰＩ）同比增

６﹒１％，續創１５個月以來低位。ＣＰＩ和ＰＰＩ年增率間的「剪刀差」回落至３﹒６個百分

點，為連續八個月收窄。

美國總統拜登仍未就是否削減對中國貨加徵關稅作決定，指出華府會就不同貨品種類逐一作

評估。國務卿布林肯稱，拜登與中國國家主席習近平將於未來幾星期內通話，布林肯與中國外交

部長已會談５小時，就兩個領袖通話奠定基礎。

滬深股市今早齊齊低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒４５％，報３３４１﹒１點，深

綜指低開０﹒３８％，創業板指低開０﹒４６％。普遍行業板塊低開，鋰電、化肥、煙草股走低

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市場監管總局公布２８宗未依法申報違法實施經營者集中案的行政處罰決定書，騰訊

（００７００）涉及１２宗案件，阿里巴巴（０９９８８）涉及５宗案件。市監局指出，今次公

開案件均為過去應當申報而未有申報的交易，隨著反壟斷常態化監管的深入推進，企業主動報告

涉嫌未依法申報行為，並積極配合調查，其餘案件處罰決定書將陸續公開。

人民銀行連續第六日逆回購規模維持在３０億元（人民幣．下同），中標利率持平２﹒１％

。今日有３０億元逆回購到期，當日零回購零回籠。（ｃａ）

