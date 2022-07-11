《經濟通通訊社１１日專訊》內地新冠疫情升溫，昨日新增３４４宗本土病例，當中上海新

增本土新冠肺炎確診和無症狀感染者合計６９宗，創下５月２８日以來新高；另外上海首次出現

奧密克戎ＢＡ﹒５﹒２﹒１變異株本土病例。而甘肅蘭州市周一（１１日）起臨時管控，全市公

共場所實行一周臨時性管控措施，相關企業實行彈性工作制或居家辦公；網吧、酒吧等娛樂場所

暫時封閉管理，餐廳暫停堂食；中小學、幼兒園提前放假。

多省市疫情升溫，加上美國總統拜登仍未就是否削減對中國貨加徵關稅作決定。滬深股市今

早齊齊低開，兩市逾３５００個股飄綠，中藥、新冠治療等醫藥相關板塊集體走高，汽車產業鏈

、鋰礦股大跌，煤炭、有色金屬等板塊走弱。滬綜指低開０﹒４５％後節節下沉，盤中一度穿

３３００支持，半日收跌１﹒４６％，報３３０７﹒２３點，深成指大插２﹒２５％，創業板指

半日瀉２﹒１９％。

人民銀行連續第六日逆回購規模維持在３０億元（人民幣．下同），中標利率持平２﹒１％

。今日有３０億元逆回購到期，當日零回購零回籠。兩市半日成交６６８３億元，較上日同時段

略少０﹒２％，外資暫流出逾３０億元。

受到油價與交通價格上漲推升，內地６月消費物價指數（ＣＰＩ）同比增２﹒５％，創２３

個月以來最高，６月生產價格指數（ＰＰＩ）同比增６﹒１％，續創１５個月以來低位。ＣＰＩ

和ＰＰＩ年增率間的「剪刀差」回落至３﹒６個百分點，為連續八個月收窄。



＊上海首個核酸產業園開工，新冠特效藥多股漲停＊



上海首個核酸產業園將於７月中旬在上海奉賢區杭州灣經濟技術開發區正式開工，主要發展

核酸藥物。新冠檢測板塊走高。復旦復華（滬：６００６２４）漲停，蘭衛醫學

（深：３０１０６０）飆７﹒２％，翰宇藥業（深：３００１９９）飆８﹒４％，仁度生物

（滬：６８８１９３）漲３％，迪安診斷（深：３００２４４）漲４﹒１％。

新冠特效藥今早亦表現活躍，瑞康醫藥（深：００２５８９）、重藥控股

（深：０００９５０）、靈康藥業（滬：６０３６６９）、第一醫藥（滬：６００８３３）、中

國醫藥（滬：６０００５６）、眾生藥業（深：００２３１７）均漲停。

豬肉股逆市走高，華統股份（深：００２８４０）升８﹒５％，海大集團

（深：００２３１１）升１﹒４％，溫氏股份（深：３００４９８）升２﹒８％。



＊新能源車相關股大跌，贛鋒Ａ瀉７﹒５％＊



上海疫情再起，市場憂慮疫情影響工廠運作，新能源車概念股大跌，贛鋒鋰業

（深：００２４６０）瀉７﹒５％，億緯鋰能（深：３０００１４）大跌６﹒９％，上汽集團

（滬：６００１０４）插５﹒６％，恩捷股份（深：００２８１２）跌３﹒５％，廣汽集團

（滬：６０１２３８）跌４﹒６％，長安汽車（深：０００６２５）跌３﹒８％。

陝西省市場監督管理局近日對１３家水泥企業達成並實施壟斷協議的違法行為作出行政處罰

，責令當事人停止違法行為，共處罰款約４﹒５１億元。水泥股偏弱，韓建河山

（滬：６０３６１６）跌３﹒６％，華新水泥（滬：６００８０１）跌１﹒８％，金隅集團

（滬：６０１９９２）亦微跌０﹒８％。（ｃａ）

