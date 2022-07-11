《經濟通通訊社１１日專訊》內地周日（１０日）新增新冠本土確診病例及無症狀感染者共

３５２宗，分布在１７個省份。當中上海新增本土確診和無症狀感染者合計６９宗，創下５月

２８日以來新高；另外甘肅蘭州１０日１０時至１１日１０時，新增本土無症狀２８宗，蘭州今

日起臨時管控，全市公共場所實行一周臨時性管控措施。此外，澳門今日起暫停非必需工商活動

７天，進入「相對靜止」管理狀態，毗連的珠海受牽連。

疫情多點爆發引經濟復甦擔憂，滬深股市今早齊齊低開，隨後快速跳水，新能源汽車板塊、

鋰礦板塊重挫，電力和基建板塊則逆市走高。滬綜指低開０﹒４５％後節節下沉，盤中一度穿

３３００支持，尾市跌勢喘定，收市跌１﹒２７％，報３３１３﹒５８點，守三千三，深成指大

插１﹒８７％，創業板指瀉１﹒７８％。

人民銀行連續第六日逆回購規模維持在３０億元（人民幣．下同），中標利率持平２﹒１％

。今日有３０億元逆回購到期，當日零回購零回籠。滬深兩市全日成交１００８７億元，為連續

第１３個交易日突破１萬億元，惟成交較上日減少２％。外資流出１０﹒６８億元。

華鑫證券分析師嚴凱文表示，由於全國多地疫情散點出現，市場對經濟的整體復甦有所擔憂

。人行連續逆回購、淨回籠、ＣＰＩ漲至２﹒５％和美聯儲加息預期令投資者對未來流動性的預

期寬鬆環境擔憂，後續仍就需要關注６月的經濟數據以及社融數據。



＊美國擬封殺中芯，Ａ場半導體走弱＊



據報華府正考慮禁止出口晶片製造設備，進一步封殺中國最大晶片製造商中芯國際

（滬：６８８９８１）。半導體板塊持續走弱，兆易創新（滬：６０３９８６）跌４﹒７％，斯

達半導（滬：６０３２９０）跌４﹒４％，華潤微（滬：６８８３９６）、士蘭微

（滬：６００４６０）齊跌４﹒１％，三安光電（滬：６００７０３）跌４﹒２％。中芯跌

３﹒６％。

內地首個核酸產業園７月中旬在上海奉賢區杭州灣經濟技術開發區正式開工。新冠檢測板塊

走高。蘭衛醫學（深：３０１０６０）飆５﹒９％，翰宇藥業（深：３００１９９）飆６﹒７％

，迪安診斷（深：３００２４４）漲５﹒４％。

至於澳門進入為期七日的全城「相對靜止」管理狀態，毗連的珠海股走低，格力地產

（滬：６００１８５）跌３﹒１％，珠海冠宇（滬：６８８７７２）跌２﹒６％，珠海中富

（深：０００６５９）跌２﹒５％。

天齊鋰業（深：００２４６６）今早開盤即跌停，收市仍跌９﹒２％，報１３４﹒４５元。

內地知名投資人徐翔的配偶應瑩昨日在個人微博上發表證券點評，認為天齊鋰業的戴維斯雙擊已

達頂峰，價值已被高估。針對應瑩的評論，天齊鋰業回應提醒投資者理性看待市場評論，又指公

司目前經營一切正常。



＊未成年人暑假限玩，騰訊概念股齊軟＊



騰訊（００７００）公布，７月１１日至８月３１日暑假期間，未成年人只能在每周五、周

六、周日的晚上８點至９點登錄遊戲。騰訊相關概念股向下，天邁科技（深：３００８０７）急

跌５﹒７％，順網科技（深：３００１１３）挫４﹒６％，浙江富潤（滬：６０００７０）走低

４﹒２％，科藍軟件（深：３００６６３）跌３﹒７％，長亮科技（深：３００３４８）跌３％

，四維圖新（深：００２４０５）跌２％。

機構指出，銀行業估值已進入極具性價比區間，將靜待經濟拐點信號的出現。無錫銀行

（滬：６００９０８）急升６﹒５％，杭州銀行（滬：６００９２６）揚升２﹒１％，蘇州銀行

（深：００２９６６）升２﹒５％，江蘇銀行（滬：６００９１９）升１﹒６％，成都銀行

（滬：６０１８３８）升１﹒４％。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４３５４﹒６２ －１﹒６７

上證綜合指數 ３３１３﹒５８ －１﹒２７ ４２４９﹒００

深證綜合指數 ２１８７﹒３４ －１﹒４７ ５８３８﹒００

上證Ｂ股指數 ３０５﹒３９ －０﹒９６ １﹒５０

深證Ｂ股指數 １２０３﹒９０ －０﹒８８ ０﹒８４

上證１８０指數 ９０８５﹒０２ －１﹒５６

上證３８０指數 ６００５﹒８６ －１﹒２４

深證成份指數 １２６１７﹒２３ －１﹒８７

中小創新指數 ２３９６﹒７５ －１﹒４４

深圳創業板指數 ２７６７﹒４６ －１﹒７８

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