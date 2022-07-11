《海納智見》２０２２年６月２日，銀保監會發布《銀行業保險業綠色金融指引》，強調銀

行保險機構要從戰略高度推進綠色金融，加大對綠色、低碳、循環經濟的支持，防範環境、社會

和治理風險，提升自身的環境、社會和治理表現，促進經濟社會發展全面綠色轉型。本次《指引

》覆蓋風險類別在環境（Ｅ）、社會（Ｓ）風險維度上增加了治理（Ｇ）風險，強調銀行保險機

構應當將環境、社會、治理要求納入管理流程和全面風險管理體系，強化環境、社會、治理信息

披露和與利益相關者的交流互動，完善相關政策制度和流程管理。《指引》進一步促進了綠色金

融的發展，有助於引導銀行保險機構將更多金融資源投入綠色低碳發展領域，推動銀行業保險業

持續提升綠色金融服務質效。



２０２２年６月２８至３０日，第二屆ＥＳＧ全球領導者峰會成功舉辦，本次峰會主題為「

共促全球ＥＳＧ發展，構建可持續未來」。在ＥＳＧ政策方面，生態環境部應對氣候變化司司長

李高在致辭中表示，將ＥＳＧ理念納入金融系統投資和企業發展決策過程有助於加快實現企業自

身的綠色低碳轉型，生態環境部將積極踐行習近平主席生態文明思想，大力營造有利於ＥＳＧ發

展的政策環境。在ＥＳＧ信息披露方面，北京綠色交易所董事長王乃祥在演講中表示綠色交易所

可以提供五方面服務：建立企業碳賬戶體系；推出「企業ＥＳＧ信息管理與披露系統」；建設綠

色項目庫；參與ＥＳＧ相關綠色金融標準起草；提供ＥＳＧ能力建設，助推ＥＳＧ理念和方法應

用。此次峰會的舉辦有利於進一步宣揚ＥＳＧ和可持續發展理念，推動碳中和背景下企業的

ＥＳＧ實踐。



截至２０２２年６月３０日，國內碳配額價格為５７﹒５０元╱噸，較２０２２年５月同期

下降２﹒５％，歐盟碳配額期貨結算價為８９﹒７８歐元╱噸，較２０２２年５月同期上漲

７﹒３％。２０２２年６月國內碳市場成交額為７７﹒０３萬噸，歐盟碳期貨成交量為

４６６０５﹒００萬噸。國內交易量相較２０２２年５月明顯萎縮，減少６５﹒８％，國外交易

量較２０２２年５月減少２６﹒１％。截止２０２２年６月３０日，２０２２年６月ＥＳＧ基金

發行了７隻；６月累計發行份額２７﹒８６億份；中國ＥＳＧ存續基金總計２７１隻，ＥＳＧ基

金規模約為３６２６億元，較２０２２年５月增長了１﹒５％。



風險提示：國內外疫情反覆影響經濟復甦，國內外宏觀政策收緊。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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