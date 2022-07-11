《經濟通通訊社１１日專訊》上證１８０指數半日跌１﹒７１％，報９０７１﹒５７點，上

證３８０指數半日跌１﹒５４％，報５９８７﹒８２點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５２５﹒９４億元，賣盤超買盤，

淨流出５﹒９４億元。

俄羅斯塔斯社（ＴＡＳＳ）引述俄羅斯能源部一位官員報道，俄羅斯正在與世界上最大的煤

炭消費國中國，就增加煤炭供應進行談判。煤炭開採股跌幅居前，平煤股份

（滬：６０１６６６）跌５﹒５％，新集能源（滬：６０１９１８）挫４％，山煤國際

（滬：６００５４６）瀉４﹒３％，華陽股份（滬：６００３４８）跌近３。

陝西省市場監督管理局近日對１３家水泥企業達成並實施壟斷協議的違法行為作出行政處罰

，責令當事人停止違法行為，共處罰款約４﹒５１億元。水泥股偏弱，韓建河山

（滬：６０３６１６）跌３﹒６％，華新水泥（滬：６００８０１）跌１﹒８％，金隅集團

（滬：６０１９９２）亦微跌０﹒８％。

在美國參議員史考特（Ｒｉｃｋ Ｓｃｏｔｔ）訪問台北期間，大陸的軍用飛機越過台灣海

峽中線。雖然解放軍軍機幾乎每天都進入台灣的防空識別區，但很少越過台灣海峽中線。軍工股

今早走弱，中國船舶（滬：６００１５０）走低２﹒６％，中航沈飛（滬：６００７６０）跌

２％，航發動力（滬：６００８９３）倒升０﹒３％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

