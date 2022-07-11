《經濟通通訊社１１日專訊》上證１８０指數今日收跌１﹒５６％，報９０８５﹒０２點，

上證３８０指數收跌１﹒２４％，報６００５﹒８６點。

機構指出，銀行業估值已進入極具性價比區間，將靜待經濟拐點信號的出現。無錫銀行

（滬：６００９０８）、蘇農銀行（滬：６０３３２３）、杭州銀行（滬：６００９２６）等上

半年營收淨利均實現增長，其中歸母淨利潤同比漲幅均超過了２０％。銀行股逆市揚，無錫銀行

飆６﹒５％，蘇農銀行升１﹒９％，杭州銀行（滬：６００９２６）升２﹒１％，江蘇銀行

（滬：６００９１９）升１﹒６％，成都銀行（滬：６０１８３８）升１﹒４％。

為對抗新冠疫情，澳門今日零時至７月１８日零時，暫停所有從事工商業活動的公司和場所

的運作，包括各娛樂場亦須於１１日零時起暫停營運。毗連的珠海必受牽連，相關地區股走低，

格力地產（滬：６００１８５）挫３﹒１％、珠海冠宇（滬：６８８７７２）挫２﹒６％。

俄羅斯塔斯社（ＴＡＳＳ）引述俄羅斯能源部一位官員報道，俄羅斯正在與世界上最大的煤

炭消費國中國，就增加煤炭供應進行談判。煤炭開採股跌幅居前，平煤股份

（滬：６０１６６６）跌４﹒２％，新集能源（滬：６０１９１８）挫３﹒６％，山煤國際

（滬：６００５４６）瀉４﹒２％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

