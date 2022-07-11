《經濟通通訊社１１日專訊》深證成指今日收跌１﹒８７％，報１２６１７﹒２３點，深證

中小創新指數收跌１﹒４４％，報２３９６﹒７５點。

美國商務部正研究，禁止向生產１４納米或以下先進晶片的中國廠商出口生產設備，代表可

量產１４納米晶片的中芯國際或會受影響。半導體午後持續走弱，聖邦股份

（深：３００６６１）跌逾３％，北方華創（深：００２３７１）跌１﹒８％。

騰訊發布《２０２２年暑假期間未成年人限玩日曆》，在７月１１日至８月３１日暑假期間

，未成年人只能在每周五、周六、周日的晚上８點至９點登錄遊戲。騰訊相關概念股向下，天邁

科技 （深：３００８０７）急跌５％，順網科技（深：３００１１３）挫４﹒８％，科藍軟件

（深：３００６６３）跌３﹒９％。

內地疫情近日反覆升溫，全國１０日新增本土確診及無症狀感染合計３５２宗。上海新增本

土新冠肺炎確診病例６例和無症狀感染者６３宗，創下５月２８日以來新高。新冠檢測板塊走高

，蘭衛醫學（深：３０１０６０）飆５﹒９％，翰宇藥業（深：３００１９９）飆６﹒７％，迪

安診斷（深：３００２４４）漲５﹒４％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

