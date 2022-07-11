《經濟通通訊社１１日專訊》鋰礦股大幅回吐，其中天齊鋰業（０９６９６）

（深：００２４６６）Ａ股跌停，報１３３﹒２２元人民幣。天齊鋰業早前公告，確定Ｈ股發行

最終價格為每股８２港元，預計本周三（１３日）在港交所上市交易。天齊鋰業集資金額接近

１３５億港元，成為本港今年以來集資規模最大的ＩＰＯ。

其他鋰礦股齊挫，盛新鋰能（深：００２２４０）瀉８﹒６％，贛鋒鋰業

（深：００２４６０）插水７﹒１％，億緯鋰能（深：３０００１４）急跌５﹒４％，華友鈷業

（滬：６０３７９９）跌逾５％，鹽湖股份（深：０００７９２）跌４﹒６％，藏格礦業

（深：０００４０８）跌４﹒２％，比亞迪（深：００２５９４）跌２﹒２％，國軒高科

（深：００２０７４）跌１﹒２％。

近期，鋰精礦需求持續火爆，供需仍然偏緊，鋰精礦拍賣價格再次創下歷史新高。截至

２０２２年７月６日，澳州鋰輝石以價格收報６３７５美元╱噸，較年初上漲約１５４﹒５％。

從需求端來看，民生證券表示，青海地區生產逐步接近峰值，後續短期增量有限，新能源車產銷

５╱６月迎來強勢反彈，需求旺盛鋰價後市看漲。（ｊｔ）

