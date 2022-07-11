《經濟通通訊社１１日專訊》上海疫情再起，自７月３日至７月９日，上海已經累計報告本

土陽性感染者逾２００例，其中絕大部分與普陀區ＫＴＶ爆發的疫情存在關聯性。對於當前感染

者較多，涉及範圍較廣的情況，網傳上海將再次大面積封控，並且開展「百日行動」。對此，上

海市政府新聞辦公室官方微博「上海發布」回應稱，本周上海將對多區進行全員核酸篩查，沒有

所謂的百日行動。

惟市場仍然憂慮疫情影響工廠運作，加劇斷鏈風險。新能源車概念股大跌，贛鋒鋰業

（深：００２４６０）瀉６﹒４％，億緯鋰能（深：３０００１４）跌５﹒１％，上汽集團

（滬：６００１０４）跌４﹒５％，恩捷股份（深：００２８１２）跌４﹒２％，廣汽集團

（滬：６０１２３８）跌３﹒４％，長安汽車（深：０００６２５）跌近３％，寧德時代

（深：３００７５０）跌２﹒８％，比亞迪（深：００２５９４）跌２﹒２％，匯川技術

（深：３００１２４）跌２﹒１％。長城汽車（滬：６０１６３３）上半年銷量按年跌１６％，

股價跌４﹒４％。

特斯拉上海廠６月出貨量大反彈，在中國市場的電動車銷量更創下歷來最高紀錄，惟上海疫

情反覆或阻工廠穩定生產。特斯拉概念股同樣大幅走低，璞泰來（滬：６０３６５９）急跌

３﹒３％，福耀玻璃（滬：６００６６０）挫２﹒９％，隆基綠能（滬：６０１０１２）跌

２﹒９％，正泰電器（滬：６０１８７７）跌２﹒８％，天賜材料（深：００２７０９）跌近

２％，寶鋼股份（滬：６０００１９）跌１﹒９％，三花智控（深：００２０５０）跌１﹒５％

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