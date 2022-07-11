《經濟通通訊社１１日專訊》大熱股天齊鋰業（０９６９６）（深：００２４６６）今早開

盤大跌，目前仍停，報１３３﹒２元人民幣。「私募一哥」徐翔妻子應瑩看空該股引起市場關注

。

應瑩７月１０日在微博發布《每周市場點評》，當中提到天齊鋰業戴維斯雙擊已達頂峰，價

格已高估。應瑩其後回應，上述觀點來自其本人，與徐翔沒有關係，又稱自己原來就是證券從業

人員，一直對市場很關注，也會經常復盤，只是現在「落到紙面上試試」。

針對應瑩對天齊鋰業的評論，天齊鋰業今早回應稱，據應瑩的公開回應，她沒有股票帳戶、

不買賣股票，理解她本人未持有天齊鋰業股票。同時公司也提醒投資者理性看待市場評論，注意

投資風險。公司目前經營一切正常。

不過，有業內人士認為，應瑩的一般證券從業資格處於離職注銷狀態，根據相關規定，其在

公開平台發表市場分析的言論是否違規還有待商榷。

天齊鋰業早前公告，確定Ｈ股發行最終價格為每股８２港元，預計本周三（１３日）在港交

所上市交易。天齊鋰業集資金額接近１３５億港元，成為本港今年以來集資規模最大的ＩＰＯ。

（ｊｔ）

