《經濟通通訊社１１日專訊》在國家市場監督管理總局的指導下，陝西省市場監督管理局近

日依據《中華人民共和國反壟斷法》，對陝西省水泥協會組織堯柏特種水泥集團有限公司、陝西

金隅冀東水泥經貿有限公司、冀東海德堡（涇陽）水泥有限公司、冀東海德堡（扶風）水泥有限

公司、陝西聲威建材集團有限公司、銅川聲威建材有限責任公司、陝西生態水泥股份有限公司、

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眾喜金陵河水泥有限公司、寶雞眾喜鳳凰山水泥有限公司和千陽海螺水泥有限責任公司１３家水

泥企業達成並實施壟斷協議的違法行為作出行政處罰，責令當事人停止違法行為，共處罰款約

４﹒５１億元人民幣。

Ａ場水泥股偏弱，韓建河山（滬：６０３６１６）跌２﹒２％，四川雙馬

（深：０００９３５）、天山股份（深：０００８７７）、華新水泥（滬：６００８０１）、海

螺水泥（滬：６００５８５）等均跌超１％，冀東水泥（深：０００４０１）軟０﹒７％，金隅

集團（滬：６０１９９２）亦微跌０﹒４％。（ｗｌ）

