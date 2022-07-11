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AH股新聞

11/07/2022 10:22

《Ａ股焦點》水泥股軟，１３家陝西水泥企業涉壟斷被罰逾４﹒６億

　　《經濟通通訊社１１日專訊》在國家市場監督管理總局的指導下，陝西省市場監督管理局近
日依據《中華人民共和國反壟斷法》，對陝西省水泥協會組織堯柏特種水泥集團有限公司、陝西
金隅冀東水泥經貿有限公司、冀東海德堡（涇陽）水泥有限公司、冀東海德堡（扶風）水泥有限
公司、陝西聲威建材集團有限公司、銅川聲威建材有限責任公司、陝西生態水泥股份有限公司、
禮泉海螺水泥有限責任公司、乾縣海螺水泥有限責任公司、陝西銅川鳳凰建材有限公司、寶雞市
眾喜金陵河水泥有限公司、寶雞眾喜鳳凰山水泥有限公司和千陽海螺水泥有限責任公司１３家水
泥企業達成並實施壟斷協議的違法行為作出行政處罰，責令當事人停止違法行為，共處罰款約
４﹒５１億元人民幣。
　　Ａ場水泥股偏弱，韓建河山（滬：６０３６１６）跌２﹒２％，四川雙馬
（深：０００９３５）、天山股份（深：０００８７７）、華新水泥（滬：６００８０１）、海
螺水泥（滬：６００５８５）等均跌超１％，冀東水泥（深：０００４０１）軟０﹒７％，金隅
集團（滬：６０１９９２）亦微跌０﹒４％。（ｗｌ）

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