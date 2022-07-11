《經濟通通訊社１１日專訊》原行長林靜然上月底突然曝出請辭消息後，南京銀行
（滬：６０１００９）股價連日捱沽，曾見逾三個月新低。該公司最新披露，公司高級管理人員
和部分董事、監事合計２０人計劃通過上海證券交易所交易系統集中競價交易方式增持不少於
８４５萬元（人民幣．下同）Ａ股股份。本次增持計劃不設價格區間，實施期限從２０２２年７
月１１日起的三個月。
其中，董事長胡升榮增持金額不少於５０萬元，７名副行長朱鋼、周文凱、周洪生、劉恩奇
、宋清松、江志純、陳曉江擬增持金額不少於１００萬元、４０萬元、３０萬元、５０萬元、
５０萬元、５０萬元、５０萬元。截至公告披露前，增持主體合計持有公司股份逾１６８﹒６萬
股，持股比例０﹒０１６４％。
南京銀行強調，本次董監高增持彰顯信心。但南京銀行股價並未有顯著反彈，現僅略升
０﹒５％，報１０﹒１１元。
林靜然上任僅兩年便毫無徵兆下離職，市場對南京銀行充斥負面猜想。不過，林靜然的「下
家」已很快明確，７月１日，南京東南國資投資集團有限責任公司官網顯示，林靜然已是東南集
團副董事長、黨委委員（保留市管企業正職待遇）。當日，南京市國資委黨委書記、主任範慧娟
帶隊專題調研東南集團，林靜然也作為領導班子成員參加了調研。（ｗｌ）
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