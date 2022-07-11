《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，６月份，人民幣貸款增加２﹒８１萬億元（人

民幣．下同），同比多增６８６７億元，環比多增９２００億元或４８﹒７％，亦多於市場預期

的增２﹒４萬億元。６月末，本外幣貸款餘額２１２﹒３４萬億元，同比增長１０﹒８％。月末

人民幣貸款餘額２０６﹒３５萬億元，同比增長１１﹒２％，增速比上月末高０﹒２個百分點，

比上年同期低１﹒１個百分點。

上半年人民幣貸款增加１３﹒６８萬億元，同比多增９１９２億元。分部門看，住戶貸款增

加２﹒１８萬億元，其中，短期貸款增加６２０９億元，中長期貸款增加１﹒５６萬億元；企（

事）業單位貸款增加１１﹒４萬億元，其中，短期貸款增加２﹒９９萬億元，中長期貸款增加

６﹒２２萬億元，票據融資增加２﹒１１萬億元；非銀行業金融機構貸款增加１０３億元。

６月末，外幣貸款餘額８９２６億美元，同比下降５﹒８％。上半年外幣貸款減少２０１億

美元，同比多減１００３億美元。６月份，外幣貸款減少１７３億美元，同比多減２７５億美元

。



＊６月末外幣存款餘額同比降３﹒２％＊



存款方面，６月份，人民幣存款增加４﹒８３萬億元，同比多增９７４１億元。６月末，本

外幣存款餘額２５７﹒６８萬億元，同比增長１０﹒５％。月末人民幣存款餘額２５１﹒０５萬

億元，同比增長１０﹒８％，增速分別比上月末和上年同期高０﹒３個和１﹒６個百分點。

上半年人民幣存款增加１８﹒８２萬億元，同比多增４﹒７７萬億元。其中，住戶存款增加

１０﹒３３萬億元，非金融企業存款增加５﹒３萬億元，財政性存款增加５０６１億元，非銀行

業金融機構存款增加９５１３億元。６月份，人民幣存款增加４﹒８３萬億元，同比多增

９７４１億元。

６月末，外幣存款餘額９８６７億美元，同比下降３﹒２％。上半年外幣存款減少１０３億

美元，同比多減１４００億美元。６月份，外幣存款增加２２億美元，同比少增２９億美元。

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