《經濟通通訊社１１日專訊》６月份，全國居民消費價格（ＣＰＩ）按年上漲２﹒５％，較

５月的２﹒１％有所上升，高於市場預期的升２﹒４％，創２０２０年８月以來最高水平。

國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指，從同比看，ＣＰＩ上漲幅比上月擴大０﹒４個

百分點，主要是去年基數走低所致。其中，食品價格上漲２﹒９％，漲幅比上月擴大０﹒６個百

分點，影響ＣＰＩ上漲約０﹒５１個百分點。食品中，糧食、食用植物油、雞蛋和鮮菜價格漲幅

在３﹒２％－６﹒６％之間，鮮果價格上漲１９﹒０％，豬肉價格下降６％。非食品價格上漲

２﹒５％，漲幅比上月擴大０﹒４個百分點，影響ＣＰＩ上漲約２﹒０１個百分點。非食品中，

汽油和柴油價格分別上漲３３﹒４％和３６﹒３％，飛機票價格上漲２８﹒１％，漲幅均有擴大

；教育服務和醫療服務價格分別上漲２﹒５％和０﹒９％，漲幅均與上月相同。



＊食品價格環比降幅擴大，惟豬肉價格繼續上漲＊



董莉娟又指，上月中國疫情防控總體形勢向穩趨好，重要民生商品供應充足，居民消費價格

運行總體平穩。據測算，在６月份２﹒５％的ＣＰＩ同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為

１﹒２個百分點，新漲價影響約為１﹒３個百分點。扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ同比上漲

１﹒０％，漲幅比上月擴大０﹒１個百分點。

從環比看，ＣＰＩ由上月下降０﹒２％轉為持平。其中，食品價格下降１﹒６％，降幅比上

月擴大０﹒３個百分點，影響ＣＰＩ下降約０﹒３０個百分點。食品中，受供應增加、物流好轉

和囤貨需求減少等因素影響，鮮菜、雞蛋、鮮果和水產品價格分別下降９﹒２％、５﹒０％、

４﹒５％和１﹒６％；受部分養殖戶壓欄惜售、疫情趨穩消費需求有所增加等因素影響，豬肉價

格繼續上漲，漲幅為２﹒９％，比上月回落２﹒３個百分點。

非食品價格上漲０﹒４％，漲幅比上月擴大０﹒３個百分點，影響ＣＰＩ上漲約０﹒３２個

百分點。非食品中，受國際油價上漲影響，國內汽油和柴油價格分別上漲６﹒７％和７﹒２％，

漲幅比上月分別擴大６﹒１和６﹒６個百分點；服務消費有所恢復，飛機票和旅游價格分別上漲

１９﹒２％和１﹒２％，漲幅比上月分別擴大１５﹒０和０﹒８個百分點，賓館住宿價格由上月

下降０﹒７％轉為上漲０﹒３％。（ｃａ）

