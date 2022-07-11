《經濟通通訊社１１日專訊》據最高人民檢察院消息，全國政協社會和法制委員會原副主任

傅政華涉嫌受賄、徇私枉法案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由吉林省

長春市人民檢察院審查起訴。近日，長春市人民檢察院已向長春市中級人民法院提起公訴。

檢察機關起訴指控：傅政華利用擔任北京市公安局副局長、局長，北京市委常委，公安部副

部長，中央政法委員會委員，司法部部長，全國政協社會和法制委員會副主任等職務上的便利以

及職權或者地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應

當以受賄罪追究其刑事責任；傅政華身為司法工作人員，徇私情私利，對明知是有罪的人而故意

包庇不使他受追訴，情節特別嚴重，應當以徇私枉法罪追究其刑事責任。被告人傅政華一人犯數

罪，依法應當數罪並罰。

公開簡歷顯示，現年６７歲的傅政華是河北灤縣人，工作經歷集中在政法系統，從北京市公

安局普通偵查員做起，一直做到了後來的公安部常務副部長。２０１８年３月，傅政華任司法部

部長、黨組副書記。兩年後，２０２０年５月，傅政華任十三屆全國政協社會和法制委員會副主

任。（ｃａ）



