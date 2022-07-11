《經濟通通訊社１１日專訊》中國恒大（０３３３３）旗下恒大地產發布公告，《關於調整

２０恒大０１債券本息兌付安排的議案》未獲得債券持有人會議表決通過。在公告中，恒大地產

強調，仍將以「不逃廢債」為基本前提，積極與債券持有人協商，以期盡快達成持有人認可的解

決方案，在各方共同努力下化解債務。

「２０恒大０１」是恒大地產集團於２０２０年１月８日在深交所發行的２＋１年期公司債

券，票面利率６﹒９８％，發行金額４５億元（人民幣．下同）。根據此前公告，「２０恒大

０１」債券回售日期為２０２２年１月８日，因恒大地產出現流動性緊張，經持有人會議表決通

過，將回售部分債券的兌付日期調整為２０２２年７月８日，本次進一步延期至２０２３年１月

８日。

值得留意是，據天眼查，恒大地產再次成為被執行人，案號分別為（２０２２）蘇０５０７

執２２３６號、（２０２２）蘇０５０７執２２３７號、（２０２２）蘇０５０７執２２３８號

執行標的分別為１３７１萬元（人民幣．下同）、１８７７０４﹒２３萬元、

１５３９２１﹒８４萬元，執行法院均為江蘇省蘇州市相城區人民法院。（ｃａ）

