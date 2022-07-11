《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，截至２０２２年６月底，社會融資規模存量為

３３４﹒２７萬億元（人民幣．下同），同比增長１０﹒８％。

其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為２０５﹒０９萬億元，同比增長１１﹒１％；對

實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為２﹒３３萬億元，同比增長０﹒５％；委托貸款餘額

為１０﹒８８萬億元，同比下降０﹒５％；信托貸款餘額為３﹒９７萬億元，同比下降

２９﹒６％；未貼現的銀行承兌匯票餘額為２﹒８３萬億元，同比下降１９﹒２％；企業債券餘

額為３１﹒４８萬億元，同比增長１０﹒１％；政府債券餘額為５７﹒７２萬億元，同比增長

１９％；非金融企業境內股票餘額為９﹒９６萬億元，同比增長１４％。

從結構看，６月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的６１﹒４％

，同比高０﹒２個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒７％，同比低

０﹒１個百分點；委托貸款餘額佔比３﹒３％，同比低０﹒３個百分點；信托貸款餘額佔比

１﹒２％，同比低０﹒７個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比０﹒８％，同比低０﹒４個

百分點；企業債券餘額佔比９﹒４％，同比低０﹒１個百分點；政府債券餘額佔比１７﹒３％，

同比高１﹒２個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比３％，同比高０﹒１個百分點。（ｃａ）

