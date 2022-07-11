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AH股新聞

11/07/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入１８﹒５億人幣，買李寧沽美團

　　《經濟通通訊社１１日專訊》上周五（８日）恒指高開３１８點，報２１９６１點。最高升
３１８點報２１９６１點，最低跌２８點報２１６１４點。恒指收報２１７２５點，升８２點或
０﹒３８％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１８﹒５億元人民幣，增加５﹒２％。北水淨買入最多的個股
依次是李寧（０２３３１）、吉利汽車（００１７５）、港交所（００３８８）；淨賣出最多的
依次是美團（０３６９０）、中國移動（００９４１）、藥明生物（０２２６９）。
　　主板成交１０５８﹒５４億元減少５﹒５％。其中港股通成交２１５﹒３億元，佔總成交
２０﹒３％。
　
＊大摩建議增持李寧＊
　
　　摩根士丹利發表研究報告指，曾華鋒退任李寧首席財務官職務，他在集團發揮著關鍵作用，
相信集團的營運效率將會維持，並奠定著堅實的基礎以支援未來發展。該行予集團目標價８９元
，評級為「增持」。
　　李寧跌２﹒３１％報７１﹒９元，北水淨買入３﹒１億元；吉利汽車跌０﹒６９％報
１７﹒３８元，北水淨買入２﹒７億元；香港交易所升１﹒４％報３７５﹒８元，北水淨買入
２﹒５億元。
　　美團跌１﹒０８％報１９２﹒３元，北水淨賣出４﹒４億元；中國移動跌０﹒３１％報
４８﹒９元，北水淨賣出１﹒９億元；藥明生物跌３﹒２６％報８０元，北水淨賣出１﹒２億元

　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　李寧　　　　　（０２３３１）　　　　　　３﹒０９
　　吉利汽車　　　（００１７５）　　　　　　２﹒６８
　　香港交易所　　（００３８８）　　　　　　２﹒５０
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　２﹒１０
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　１﹒７２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　（０３６９０）　　　　　－４﹒４２
　　中國移動　　（００９４１）　　　　　－１﹒９１
　　藥明生物　　（０２２６９）　　　　　－１﹒１８
　　長城汽車　　（０２３３３）　　　　　－０﹒４９
　　新東方在綫　（０１７９７）　　　　　－０﹒１６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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