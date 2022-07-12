《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１２日上海專電》上海中原地產公布的數據顯示，上半年上

海二手住宅共成交５﹒６８萬套，同比減少６８﹒３１％。

其中，１月至３月，上海二手房延續２０２１年樓市下行趨勢，成交量持續縮水；４月和５

月，因疫情防控措施，上海二手住宅成交量幾乎為零；６月上海復工復產後交易量反彈，二手房

成交量達到上半年頂點。

從房價來看，根據安居客的數據，上半年上海二手房均價呈逐月緩慢上漲趨勢，６月均價為

每平方米５﹒５４萬元人民幣，環比增長０﹒２６％；５月和４月，上海二手房均價分別環比增

長０﹒２５％和３％。

５８安居客房產研究院研究總監陸騎麟指，上海本輪疫情防控結束利好當地二手房市場，各

項指標都有所回暖。

根據５８安居客房產研究院的數據，６月上海復工復產後，二手房掛牌量增長，二手房在架

房源量環比增加４５％。同時，二手房在架時長環比減少２１﹒４％，意味著二手房成交量增加

、成交周期縮短。

上海中原地產分析師盧文曦認為，二手房市場掛牌量等指標恢復，預示市場短期反彈可以持

續。他預計，上海下半年二手房月均成交量或可達２萬套。

