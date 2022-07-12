《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１２日上海專電》近日，多間媒體報道，有新冠康復者在滬

遭受就業歧視、被逼露宿街頭，而且此事並非孤例，引發社會熱議。

針對上述現象，上海市政府新聞發言人尹欣昨日（１１日）在上海疫情防控發布會上回應稱

，根據就業促進法、傳染病防治法相關規定，除經醫學鑑定，傳染病病原攜帶者在治癒前或者排

除傳染嫌疑前，不得從事按相關規定禁止從事的易使傳染病擴散的工作以外，用人單位招用人員

不得以是傳染病病原攜帶者為由拒絕錄用。任何單位和個人不得歧視傳染病病人、病原攜帶者和

疑似傳染病人。

尹欣指出，上海各部門、各單位都應該按照法律法規相關要求，一視同仁地對待新冠陽性康

復者，不得歧視。社會各界應該對新冠陽性康復者給予更多的關心關愛，不能給他們貼標籤，不

在他們的工作生活中設檻，不能讓他們生活在不該有的陰影下。

不過，《財新》引述多位企業主表示，企業在招聘中也不想歧視，此舉實屬無奈。因為新冠

康復者若不幸復陽，公司所有員工都要算密接被隔離２天，辦公場地也要封閉管理，這將對企業

的正常生產、經營活動造成很大影響。

此外，上海發布的復工政策里，企業是防疫第一責任人，一旦出現復陽傳播，企業負責人要

負直接責任。

