《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１２日上海專電》上海市政府近日發布《關於加快推進南北

轉型發展的實施意見》，提出到２０２５年，上海南北地區（金山區、寶山區）生產總值力爭達

到４０００億元人民幣，新增規上工業總產值佔全市增量比重達到２０％以上。

其中，寶山要在高性能鋼材等特殊金屬材料、生物醫藥研發製造、智能機器人本體製造等領

域打造新興產業集群，打造以鋼鐵交易平台為代表的各類大宗商品交易平台，高標準建設上海國

際郵輪旅遊度假區；金山區要做大做強碳纖維復合材料等先進材料、醫療器械研發、無人機製造

和場景應用等新興產業，依託海水海灘、文化資源等特色旅遊業態打造文旅消費新地標，創建國

家級農業高新技術產業示範區。

上海市常務副市長吳清今日在上海市政府新聞發布會上表示，目前上海正在積極推動與寶山

、金山區域內的兩家央企中國寶武、中國石化簽署戰略合作協議，目的是充分調動央企參與南北

轉型的積極性，通過央地合作，推動鋼鐵、化工產業綠色低碳發展，大力培育新材料、新能源等

新興產業集群，加快科技研發、供應鏈管理等生產性服務業發展。

