《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１２日上海專電》上海財經大學應用統計研究中心今日公布

的２０２２年第二季度上海市投資者信心指數為１０８點，環比下降１﹒４６點，同比下降

１７﹒５４點。指數下降，表明投資者信心較一季度有所減弱，但指數仍處於樂觀區域。

分項指數中，上海企業家投資信心指數為１０９﹒７３點，環比下降１０﹒４８點，同比大

降２１﹒９５點；機構投資者信心指數為１１５﹒０９點，環比上升８﹒１４點，同比下降

１０﹒０５點；個人投資者信心指數為９８﹒１５點，環比上升７﹒０９點，同比下降

１１﹒０９點，指數處於悲觀區域。

上海財經大學上海市社會經濟指數系列課題組總負責人徐國祥分析指，二季度上海市投資者

信心指數環比小幅回落的主要原因是疫情導致的經濟發展停滯。今年４－５月間爆發的新冠肺炎

疫情令上海的生產生活受到嚴重影響，也對全國乃至全球的經濟造成了不小的負面影響。

此外，俄烏戰爭的持續，推動了原油、天然氣等大宗商品價格的不斷上漲，縮減企業利潤空

間，加大了交易滯脹，也令到投資者情緒整體有所轉弱。

但是，隨著近期上海疫情的好轉，各行各業逐步復工復產，同時，財政逐步發力、地產市場

逐步觸底、促進消費舉措逐步落地，市場有所回暖，投資者的不穩定情緒有所緩解，抑制了指數

下滑幅度，令二季度上海市投資者信心指數仍在中性值１００點以上，處於樂觀區域。

