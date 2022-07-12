《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１２日上海專電》上海財經大學應用統計研究中心今日公布

，２０２２年第二季度上海財經大學上海市消費者信心指數為１０４﹒４點，環比和同比分別大

幅下降１２﹒７點和１７﹒４點。

分項指數中，收入評價指數９１點，處於調查以來的最低點位，環比和同比都出現了大幅的

下滑，尤其是同比下降了３０﹒４點，環比下降２３﹒７點，是二季度調整幅度最大的指數，說

明本次封控對消費者的收入產生了較大的影響。就業評價指數９９點，略低於中性值１００點，

環比下降２３﹒２點，同比下降２０﹒９點。

同時，二季度消費者購買意願指數８９﹒７點，環比和同比略下調了２和３﹒２點，是二季

度變化最小的指數。其中，買房時機指數大幅下跌至６６﹒３點，環比下降２４﹒８點，同比下

降１７﹒８點；買車時機指數為９０點，環比上升了５﹒２點，同比下降了５﹒６點，依然保持

高位，說明疫情在一定程度上催生了消費者對私家車的需求。二季度消費者對收入和就業的評價

滑落低點，但同時購買意願大幅增強，說明消費者還保有一定的購買力，同時對經濟的發展前景

持肯定態度。

在消費者預期方面，二季度上海財經大學上海市消費者預期指數為１０７﹒９點，環比和同

比分別下降７﹒４點和１５點，處於樂觀區域。其中買房時機預期指數６９﹒７點，環比和同比

下降１３﹒１和１７﹒６點；買車時機預期指數為９７﹒４點，雖然仍處於悲觀區域，但環比仍

上漲了４﹒９點，同比基本持平。說明消費者對國內和上海經濟的恢復抱有信心，總體預期向好

。

