《經濟通通訊社１２日專訊》今日恒指低開２１９點，報２０９０５點。最高跌４０點報
２１０８４點，最低跌３４４點報２０７７９點。恒指收報２０８４４點，跌２７９點或
１﹒３２％。
按額度計算，北水全日淨流入２４﹒７億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是恒生中國
企業（０２８２８）、騰訊控股（００７００）、兗礦能源（０１１７１）；淨賣出最多的依次
是碧桂園服務（０６０９８）、長城汽車（０２３３３）、快手（０１０２４）。
主板成交１１５４﹒９１億元減少３﹒３％。其中港股通成交２５８﹒５億元，佔總成交
２２﹒４％。
恒生中國企業跌１﹒５％報７３﹒６４元，北水淨買入５﹒８億元；騰訊控股跌１﹒３４％
報３３７﹒８元，北水淨買入２﹒４億元；兗礦能源升５﹒７１％報２２﹒２元，北水淨買入
２﹒３億元。
碧桂園服務跌４﹒５７％報２７﹒１５元，北水淨賣出２﹒５億元；長城汽車跌０﹒１５％
報１３﹒２６元，北水淨賣出１﹒５億元；快手跌２﹒１３％報８０﹒４５元，北水淨賣出
１﹒４億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
恒生中國企業 （０２８２８） ５﹒８０
騰訊控股 （００７００） ２﹒３７
兗礦能源 （０１１７１） ２﹒３１
小米集團 （０１８１０） １﹒４５
騰盛博藥 （０２１３７） １﹒２３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
碧桂園服務 （０６０９８） －２﹒５０
長城汽車 （０２３３３） －１﹒５０
快手 （０１０２４） －１﹒４２
小鵬汽車 （０９８６８） －１﹒３３
安踏體育 （０２０２０） －０﹒４０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動