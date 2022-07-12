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AH股新聞

12/07/2022 17:44

【北水炒Ｄ乜】淨流入２４﹒７億人幣，買恒生國企沽碧服

　　《經濟通通訊社１２日專訊》今日恒指低開２１９點，報２０９０５點。最高跌４０點報
２１０８４點，最低跌３４４點報２０７７９點。恒指收報２０８４４點，跌２７９點或
１﹒３２％。
　　按額度計算，北水全日淨流入２４﹒７億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是恒生中國
企業（０２８２８）、騰訊控股（００７００）、兗礦能源（０１１７１）；淨賣出最多的依次
是碧桂園服務（０６０９８）、長城汽車（０２３３３）、快手（０１０２４）。
　　主板成交１１５４﹒９１億元減少３﹒３％。其中港股通成交２５８﹒５億元，佔總成交
２２﹒４％。
　　恒生中國企業跌１﹒５％報７３﹒６４元，北水淨買入５﹒８億元；騰訊控股跌１﹒３４％
報３３７﹒８元，北水淨買入２﹒４億元；兗礦能源升５﹒７１％報２２﹒２元，北水淨買入
２﹒３億元。
　　碧桂園服務跌４﹒５７％報２７﹒１５元，北水淨賣出２﹒５億元；長城汽車跌０﹒１５％
報１３﹒２６元，北水淨賣出１﹒５億元；快手跌２﹒１３％報８０﹒４５元，北水淨賣出
１﹒４億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　　５﹒８０
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　２﹒３７
　　兗礦能源　　　（０１１７１）　　　　　　２﹒３１
　　小米集團　　　（０１８１０）　　　　　　１﹒４５
　　騰盛博藥　　　（０２１３７）　　　　　　１﹒２３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園服務　（０６０９８）　　　　　－２﹒５０
　　長城汽車　　（０２３３３）　　　　　－１﹒５０
　　快手　　　　（０１０２４）　　　　　－１﹒４２
　　小鵬汽車　　（０９８６８）　　　　　－１﹒３３
　　安踏體育　　（０２０２０）　　　　　－０﹒４０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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