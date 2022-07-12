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AH股新聞

12/07/2022 17:30

《國企紅籌》銀河完成今年度第八期短期融資券，規模３０億人幣

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中國銀河（０６８８１）（滬：６０１８８１）宣布，公司已
完成發行２０２２年度第八期短期融資券，規模３０億元人民幣，面值及發行價均為每單位
１００元人民幣，融資券的期限為９２天，最終票面利率為１﹒９５％。
　　該集團指，本期融資券發行所募集的資金將用於補充公司營運資金。（ｈｙ）

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