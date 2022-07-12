《經濟通通訊１２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



經濟動力強韌性足，外資「點贊」中國資產

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近期，Ａ股市場走出獨立行情，受到境外投資者青睞，包括高盛、瑞銀、瑞信等多家主流外資機

構均表達了對中國市場的投資信心，強調在美聯儲加快實施緊縮政策的背景下，中國市場可能成

為全球投資者的「避風港」。



貨幣政策持續顯效，金融支持實體經濟力度大

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人行公布的數據顯示，６月新增人民幣貸款、社會融資規模增量均創歷史同期新高。專家認為，

新增信貸、社融增量繼續回暖意味著融資需求正在改善。貨幣政策持續顯效，金融支持實體經濟

力度大。



４０家上市銀行２０２１年度分紅同比增逾一成

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數據顯示，２０２１年度，４０家上市銀行合計分紅金額逾５４００億元（人民幣．下同），較

上年增逾一成。其中，國有六大行合計分紅金額高達３８２１﹒９３億元（含稅），分紅比例穩

定在３０％以上。





《上海證券報》



６月信貸、社融放量上漲

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人行１１日公布的數據顯示，６月，人民幣貸款增加２﹒８１萬億元，同比多增６８６７億元；

社會融資規模增量為５﹒１７萬億元，比上年同期多１﹒４７萬億元；６月末，廣義貨幣

（Ｍ２）餘額２５８﹒１５萬億元，同比增長１１﹒４％。



銀行保險業多舉措為制造業引「活水」

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銀保監會近日發布《關於進一步推動金融服務制造業高質量發展的通知》，要求銀行保險機構將

金融支持制造業發展的各項政策執行到位，推動制造業中長期貸款繼續保持較快增長。



央地密集調研經濟形勢，更多穩經濟增量政策有望出台

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近期多個部委及地方密集召開座談會，分析當前經濟形勢，為下一步工作做好政策儲備。從各方

透露信息來看，當前經濟正在恢復，但恢復的基礎不穩固，仍需加大力度穩經濟。分析人士認為

，後續更多增量政策措施有望出台。





《證券時報》



《習近平經濟思想學習綱要》出版座談會在京召開

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《習近平經濟思想學習綱要》出版座談會７月１１日在京召開。發改委主任何立峰出席會議並講

話稱，黨的十八大以來，習近平提出了有關經濟發展的一系列新理念新思想新戰略，是中國經濟

高質量發展的科學理論指南。



６月新增信貸超預期，信貸結構改善明顯

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人行１１日公布的數據顯示，今年上半年新增人民幣貸款１３﹒６８萬億元，同比多增９１９２

億元；社會融資規模增量累計為２１萬億元，同比多３﹒２萬億元。整體來看，上半年新增信貸

、社融規模可觀，６月份新增信貸、社融規模超預期。



深圳錨定「工業立市」戰略，４萬億新徵程奮力開啟

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「到２０２５年，現代產業體系核心競爭力大幅提升，新經濟發展國際領先，經濟總量超過４萬

億元，戰略性新興產業增加值超過１﹒５萬億元。」深圳在「十四五」規劃綱要中定下了目標。

（ｌｃ）

