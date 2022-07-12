《經濟通通訊社１１日專訊》招商證券最新研報指出，需要關注四個方面的關鍵變化對Ａ股

的影響，有可能會改變市場下一個階段的運行邏輯和強勢行業。

１）今年６月中長期社融轉正，下半年可能會重回上行周期，若經濟和流動性的預期改變，

風格和行業或因此重構。此前表現較好的受益於流動性驅動的小盤成長風格會有所衰竭，大盤價

值風格，上證５０等社融驅動風格表現可能會更好。因此需要開始關注中長期社融回升的幅度和

持續性。

２）全球經濟逐漸走向衰退，大宗商品價格大跌，通脹預期消失，美債利率見頂，全球貨幣

政策可能迎來拐點；此前受損於大宗商品大幅上行的中游製造是否會迎來超預期業績改善值得關

注。

３）國內通脹抬頭，豬價同比已經轉正，開始對國內ＣＰＩ產生正貢獻，儘管當下人行並不

會因此而改變貨幣政策態度，但是市場開始關切會否對未來產生影響。

４）半年報即將進入預告高峰期，由於今年二季度是業績最谷底，哪些行業能夠在未來一年

迎來增速的最大幅度改善，就可能成為未來一年的強勢行業。（ｄｗ）



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