《鍾之日記》７月１２日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



高通脹持續困擾美國經濟，加上本周較後時間，美國將公布關鍵通脹數據，第二季企業季度

業績期亦將揭開序幕，市場觀望氣氛濃厚。加上市場關注中國疫情，避險升溫推動隔晚美滙升至

１０８樓上，多重不利因素震盪港股，恒指上日插６０１點後，今日曾挫逾３００點。

恒指低開２１９點報２０９０５，跌幅曾大幅收窄至４０點，高見２１０８４，但內地股市

沽壓加劇，Ａ股創業板指數更插逾２％，波及港股跌幅擴大，最多跌３４４點，低見２０７７９

，臨近午市跌幅縮至三百點內。最終恒指收２０８４４，挫２７９點或１﹒３％；國指收報

７１９１，挫１２９點或１﹒７７％；科技股指數全日收報４５２４點，挫２﹒１４％。大市成

交額１１５４﹒９１億元。



＊滬指連跌三日，再失３３００關＊



比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）Ｈ股持倉突然發生大變動，引發股神巴菲特減

持的恐慌猜想，若消息屬實，恐對中國電動車板塊甚至中港資本市場帶來衝擊，Ａ場電動車及動

力電池板塊急跌，加上晶片、醫藥等科技板塊同挫，滬綜指低開低走，半日跌超過１％，午後稍

有收復失地，但尾盤再跌過，總結全日滬綜指跌０﹒９７％，連跌三個交易日，報

３２８１﹒４７點，是自６月２３日以來首次跌穿三千三，深市表現更慘烈，深成指跌

１﹒４１％，創業板指瀉２﹒３４％。

值得留意的是兩市全日成交９７６８億元人民幣，中斷連續１３個交易日突破１萬億元的趨

勢，按日減少３﹒２％，資金全日循陸股通淨流出４２﹒５億元人民幣。

中國６月金融數據全面超預期，人行數據顯示６月新增人民幣貸款２﹒８１萬億元人民幣，

高於預期，同比多增６８６７億元人民幣；社融增量５﹒１７萬億元，高於預期，比上年同期多

１﹒４７萬億元人民幣，兩數據增量同創下歷史同期新高。



＊終須分手？比亞迪傷心淚流＊



比亞迪（０１２１１）Ｈ股持倉疑出現變動，花旗銀行的持股量突然由對上一個交易日（８

日）激增２﹒２５億股至近３﹒８９億股，而股神巴菲特投資旗艦巴郡所持有的比亞迪股票總數

剛好為２﹒２５億股，外界猜測股神著手減持比亞迪。比亞迪對內媒回應指，根據香港聯交所及

證監會相關規則，大股東減持需進行權益申報，查閱港交所權益披露平台，未顯示減持信息，以

股東權益申報為準。公司目前經營一切正常，各項業務都在有序開展，新能源汽車銷量持續創下

歷史新高。

內媒引述業內人士分析，若巴菲特真的轉移持倉，一是目前減持流程尚未走完，所以公司暫

未看到相關數據，二是巴菲特借給對沖基金沽空，不過第二個可能性甚低。

巴菲特在１４年前以每股８元的代價買入比亞迪，到今時今天漲幅已經達３４倍，巴菲特在

十多年前便押注電動車，至今仍然是投資界的一段佳話，如果他選擇收成套現，盡管未必代表比

亞迪的潛力到頂，至少證明外面有更好的投資選擇，到底是簡單的調整持倉，抑或是離開比亞迪

，甚至是離開中國資本市場，很快便有分曉。

比亞迪恐慌下全日大跌１１﹒９％，報２７０﹒２元，創逾月新低，廣汽（０２２３８）跌

２﹒２％，東風（００４８９）跌１﹒６％，吉利（００１７５）升１﹒２％；互聯網造車新貴

方面，蔚來（０９８６６）瀉６﹒１％，小鵬汽車（０９８６８）跌３﹒９％，理想汽車

（０２０１５）跌０﹒８％。



＊碧桂園美元債創歷來最大跌幅，內房股同告跌＊



內房境內債持續下跌，碧桂園（０２００７）美元債周二早上創歷來最大跌幅，「２１碧地

０３」現跌２３﹒６％，報５８﹒７９元人民幣，基於跌幅超過２０％，深交所自９時５７分起

要求債券臨時停牌，於１０時２７分復牌。其他內房債亦告下挫，正榮（０６１５８）「２０正

榮０３」跌逾１７％；世茂（００８１３）「１５世茂０２」亦跌１３％。

內房股同樣告跌，碧桂園連跌２日，跌３﹒４％，碧桂園服務（０６０９８）跌４﹒６％，

正榮地產跌３﹒６％，中海外（００６８８）跌０﹒６％，潤地（０１１０９）跌０﹒４％，不

過龍湖（００９６０）升０﹒２％。

據內媒報道指，中國恒大（０３３３３）董事局主席許家印昨日在內部會議上，鼓勵員工積

極參與正在預售的「恒馳５」。

據報恒大集團昨日組織物業板塊及汽車板塊相關的高管開會，會議上主要討論「恒馳５」的

預售事宜。此外，早前有傳恒大物業（０６６６６） 亦向員工下發「恒馳５」的銷售考核人物

。「恒馳５」在上周三（７月６日）啟動預售，是恒大汽車（００７０８）旗下首款量產車型，

公司計劃在明年第一季度完成首１萬輛車的交付。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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