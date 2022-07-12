《經濟通通訊社１２日專訊》ＣＸＯ龍頭藥明康德（０２３５９）（滬：６０３２５９）

１１日晚發公告，預計上半年實現營業收入約１７７﹒５６億元（人民幣．下同），同比增長約

６８﹒５２％，其中二季度預計實現營業收入同比增長約６６﹒１６％；預計上半年實現歸屬於

上市公司股東的淨利潤約４６﹒３６億元，同比增長約７３﹒２９％；預計上半年實現歸屬於上

市公司股東的扣非淨利潤約３８﹒５億元，同比增長約８１％。

業績理想，不過藥明康德Ａ股仍跌０﹒９％，報１０７元。



＊恒瑞醫藥獲臨床試驗批准通知書仍跌＊



此外，恒瑞醫藥（滬：６００２７６）子公司蘇州盛迪亞生物醫藥有限公司近日收到國家藥

監局核准簽發關於ＳＨＲ－１７０１注射液的《藥物臨床試驗批准通知書》，將於近期開展臨床

試驗。ＳＨＲ－１７０１可以促進效應性Ｔ細胞的活化，同時還可有效改善腫瘤微環境中的免疫

調節作用，最終有效促進免疫系統對於腫瘤細胞的殺傷。不過，恒瑞醫藥早盤亦跌２﹒１％。

其他醫藥股同樣有沽壓，信邦製藥（深：００２３９０）跌停，新華製藥

（深：０００７５６）跌６﹒６％，長江健康（深：００２４３５）跌５﹒２％，漢森製藥

（深：００２４１２）跌４﹒９％，魯抗醫藥（滬：６００７８９）跌４﹒７％。（ｃａ）

