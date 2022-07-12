《經濟通通訊社１２日專訊》６月金融數據全面超預期，新增人民幣貸款、社會融資規模增

量均創歷史同期新高。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華分析指，６月金融數據反映實體經

濟融資需求明顯回暖，從結構看，居民消費與企業投資意願增強，房地產在逐步回暖，內需動能

在加快恢復。興業證券固收分析師羅雨濃則指出，社融新增部分主要由企業中長貸和政府債券貢

獻，這部分對應基建投資發力，這樣的結構很難說是實體自發性的融資需求回升，更多由政府行

為所撬動，後續社融能否維持當前的強度存在較大不確定性。澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬

亦指，６月強勁的信貸數據缺乏持久性，因為資本支出將受到ＰＰＩ下降和疫情動態清零政策的

抑制，預計下半年社會融資增速將下降。

大金融板塊震盪走強，銀行、券商、保險板塊紛紛拉升，成都銀行（滬：６０１８３８）飆

升３﹒９％，寧波銀行（深：００２１４２）揚升３﹒５％，南京銀行（滬：６０１００９）升

３﹒３％，江蘇銀行（滬：６００９１９）升２﹒５％，江陰銀行（深：００２８０７）升

２﹒４％，無錫銀行（滬：６００９０８）升２％。

券商、保險方面，國元證券（深：０００７２８）升５﹒７％，錦龍股份

（深：０００７１２）升３﹒２％，中國太保（滬：６０１６０１）升１﹒１％，新華保險

（滬：６０１３３６）、西南證券（滬：６００３６９）、申萬宏源（深：０００１６６）、興

業證券（滬：６０１３７７）、中國人保（滬：６０１３１９）跟漲約１％。

內地６月新增人民幣貸款２﹒８１萬億元（人民幣．下同），高於預期，同比多增６８６７

億元；社融增量５﹒１７萬億元，高於預期，比上年同期多１﹒４７萬億元，新增貸及社融增量

同創下歷史同期新高。６月末廣義貨幣供應量（Ｍ２）同比增１１﹒４％，高於預期並創下

２０１６年１１月以來的新高。（ｃａ）

