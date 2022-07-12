《經濟通通訊社１２日專訊》河南村鎮銀行提款難引發的維權行動愈演愈烈，數千名存戶周

日（１０日）到鄭州人民銀行支行外抗議，爆發警民衝突。河南銀保監局、河南省地方金融監管

局昨日晚上發布公告稱，根據案件查辦和資金資產追繳情況，將對禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠

民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行的帳外業務客戶本金分類分批開展先行墊

付工作。

公告顯示，７月１５日開始首批墊付，墊付對象為單家機構單人合併金額５萬元人民幣以下

的客戶。單家機構單人合併金額５萬元人民幣以上的，陸續墊付，墊付安排另行公告。但暫不墊

付由額外渠道獲取高息，或涉嫌違法和犯罪的資金。

資金墊付後，若發現客戶存在額外渠道獲取高息或違法違規行為，保留追繳墊付資金的權力

。

墊付工作由河南省農村信用社聯合社代理組織實施。微信小程序「村行墊付」７月１５日啟

用。

今年４月以來，上述４家村鎮銀行的存戶發現他們無法正常提款，據報全國幾十萬存戶的近

４００億元人民幣受影響。

無法取出存款的數百名存戶曾到河南銀保監局辦公樓外舉橫幅抗議，地方官員為阻受影響存

戶信訪，更將存戶的健康碼轉為「紅碼」。此後，銀行強制更新Ａｐｐ新版本取消提現、轉帳的

通道，７月１０日，數千名存戶去到人民銀行鄭州支行外維權，舉起橫額及高叫口號抗議，並與

到場的警員及保安人員衝突，網上流傳片段顯示多人受傷。（ｅｗ）

