《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》銀保監近日印發通知，要求銀行保險機構將

金融支持製造業發展的各項政策執行到位，推動製造業中長期貸款繼續保持較快增長。

《關於進一步推動金融服務製造業高質量發展的通知》從重點領域、金融創新、幫扶政策、

風險防範和監管協調等方面，多個維度要求銀行保險機構優化資源配置，加大製造業支持力度。

《通知》要求，銀行機構要擴大製造業中長期貸款、信用貸款規模，重點支持高技術製造業

、戰略性新興產業，推進先進製造業集群發展，提高製造業企業自主創新能力；加大對傳統產業

在設備更新、技術改造、綠色轉型發展等方面的中長期資金支持；圍繞高新技術企業、「專精特

新」中小企業、科技型中小企業等市場主體，增加信用貸、首貸投放力度。



＊保險資金通過投資股權、債券等多種形式提供支持＊



《通知》提出，保險資金要在風險可控、商業自願前提下，通過投資股權、債券、私募基金

、保險資產管理產品等多種形式，為先進製造業和戰略性新興產業發展提供長期穩定資金支持。

不僅要支持製造業，《通知》還進一步強調，做好新市民金融服務，對吸納新市民就業較多

的製造業企業加大金融支持力度。此外，《通知》提出，優化製造業外貿金融服務，支持汽車、

家電等製造業企業「走出去」。

