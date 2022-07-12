《經濟通通訊社１２日專訊》穩增長政策全力鋪開後，中國６月金融數據全面超預期。人行

昨日公布的數據顯示，６月新增人民幣貸款２﹒８１萬億元（人民幣．下同），高於預期，同比

多增６８６７億元；社融增量５﹒１７萬億元，高於預期，比上年同期多１﹒４７萬億元。新增

貸、社融增量均創下歷史同期新高。６月末廣義貨幣供應量（Ｍ２）同比增１１﹒４％，高於預

期，並創下２０１６年１１月以來的新高。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華分析指，６月金融數據反映實體經濟融資需求明顯回

暖，從結構看，居民消費與企業投資意願增強，房地產在逐步回暖，內需動能在加快恢復；從社

融、Ｍ２同比增速看，國內貨幣供應保持平穩增長，繼續為實體經濟恢復營造適宜環境。

周茂華指，新增信貸同比有望保持多增，主要是國內防疫形勢整體向好，支持實體經濟恢復

政策效果持續顯現，經濟活動加快恢復，帶動信貸需求逐步回暖。Ｍ２同比維持較高水平。一方

面是國內財政、貨幣政策繼續偏積極，支持內需加快恢復；另一方面，國內經濟活動活躍度提升

，有望提振貨幣創造。（ｌｃ）

