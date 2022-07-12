《經濟通通訊社１２日專訊》有網絡傳聞指，盛京銀行（０２０６６）在支付寶平台無法提

現。盛京銀行與螞蟻財富隨後澄清服務一切正常。盛京銀行並表示，已停止通過支付寶平台銷售

存款產品，提現有固定時間。

據內媒《第一財經》報道，有網民在社交平台稱，盛京銀行的存款產品在支付寶無法提現。

盛京銀行回應稱，根據監管９號文要求，已停止通過支付寶平台銷售存款產品，僅保留通過

支付寶平台為存量客戶提供餘額查詢、購買明細查詢、提前支取等服務；按照支付寶平台規則，

相關服務操作時間為北京時間每日０７：００－２３：００。目前服務一切正常。

螞蟻財富工作人員表示，支付寶ＡＰＰ上盛京銀行資金取出一切正常。該用戶未能提現，是

在非操作時間段進行了操作。

２０２１年１月１５日，銀保監、人行發布《關於規範商業銀行通過互聯網開展個人存款業

務有關事項的通知》，明確指出商業銀行不得通過非自營網絡平台開展定期存款和定活兩便存款

業務，包括但不限於由非自營網絡平台提供營銷宣傳、產品展示、信息傳輸、購買入口、利息補

貼等服務。

２０２１年，瀋陽國資兩次增持盛京銀行股份，斥資近１１０億人民幣，取代中國恒大

（０３３３３）成為盛京銀行第一大股東。（ｄｗ）

