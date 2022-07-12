《經濟通通訊社１２日專訊》山東、廣東等多省出台新政，將在未來幾年延長醫保最低繳費

年限，男職工需繳滿３０年，女職員需繳滿２５年，才可享受醫保退休待遇，較大多數地方過去

的政策延長了５到１０年。新政引發輿論對「醫保基金缺錢」的討論和質疑。

據內地社保法規定，參加職工基本醫療保險的個人，達到法定退休年齡時累計繳費達到國家

規定年限的，退休後不再繳納基本醫療保險費，按照國家規定享受基本醫療保險待遇；未達到國

家規定年限的，可以繳費至國家規定年限。

目前各地執行的醫保最低繳費年限不一。有的地區滿１０年或１５年即可，比如廣州；而北

京的男職工要滿２５年，女職工滿２０年。



＊專家：「醫保缺錢」的講法「片面」＊



有中國社科院研究院接受官媒採訪時指「缺錢」的講法「片面」，表示「就算全國醫保基金

一分錢不收也夠花兩年的，雖然結構性上存在一些問題，但是總量是不缺的。」他表示，過去各

地繳費年限不統一，未來要全國一盤棋，全國要形成統一的政策框架，以提升醫保公平性。

在廣東省醫保局在解讀中稱，「繳費年限政策是職工醫保籌資政策的重要組成部分。省各市

的職工醫保累計最低繳費年限存在較大差異。因此，擬採取逐年上調的方式，逐步統一全省職工

醫保最低繳費年限。」



＊靈活就業、已達過去最低繳費年限影響最大＊



分析表示，提高最低繳費年限主要影響兩類人群，一是快要達到或是已經達到過去最低繳費

年限的，即將享受退休醫保待遇的人群，按照新政策他們需繼續繳費；二是低收入和收入不穩定

的靈活就業人群，參加醫保後想盡一切辦法繳夠最低繳費年限，提高年限之後會增加他們的負擔

。而若參保人到退休年齡仍然未達到醫保繳費最低年限，則需要補交。（ｄｗ）



