《經濟通通訊社１２日專訊》內房資金鏈斷裂的影響仍在持續發酵，據內媒報道，各地多個

爛尾預售樓盤業主向政府及銀行發《強制停貸告知書》，集體拒絕向銀行償還房貸。

截至目前，已有１４個樓盤發布公告「強制停貸」，涉及４﹒６萬業主，總房款３４７億元

人民幣。涉事樓盤多為出現暴雷或資金問題的民營企業，包括中國恒大（０３３３３）、新力地

產（０２１０３）、世茂集團（００８１３）、新城地產（０１０３０）等。

在網上熱傳的「武漢時代新城全體業主強制停貸告知書」顯示，「武漢市漢南時代新城項目

逾期交房數月，業主多次現場維權仍無實質進展，數千戶業主（已售房源且未結清貸款）決定，

若該項目在限定時間內仍未全面復工，業主將強制停還銀行月供。」



＊業主訴銀行違規發放按揭貸款＊



《告知書》中表示，銀行在操作層面出現問題，包括違規在房屋主體結構未封頂前發放按揭

貸款；將按揭貸款資金違規劃入非監管帳戶，在借款人簽字後私自修改貸款合同；未積極履行資

金監管義務，導致預售資金支出不明等三方面。爛尾樓業主認為，銀行有不可推卸的責任。

有分析指，在內地司法判例中，幾乎所有爛尾樓引起的購房者和銀行之間的民事糾紛中，法

院都是判決銀行勝訴，購房者必須無條件償還貸款。但此次此次業主使用「停貸」一詞，而不是

「斷供」，要求中止向銀行申請貸款，而不是中止向銀行償還債務。



＊律師：業主或成違約方影響徵信＊



不過分析指出，房地產開發項目中可能存在的挪用預售資金現象有對應的處理規定和責任人

，房地產項目停工爛尾不屬於終止房貸合同的條件，因為向業主按期交付房子是開發商的義務，

而不是銀行的（義務）。同時，有律師表示，若未經法院判決停貸或者沒有達成停貸協議，貿然

停貸購房人往往就成了違約方，徵信就會受到影響，還可能被訴到法院，甚至還可能被法院強制

執行。（ｄｗ）

