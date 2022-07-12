《經濟通通訊社１２日專訊》國家民航局在新聞發布會公布今年６月份和上半年全國民航安

全生產情況。上半年，航空旅客運輸先降後升，國內市場恢復勢頭明顯。上半年全行業共完成旅

客運輸量１﹒１８億人次，同比下降５１﹒９％，恢復至２０１９年同期的３６﹒７％。４月份

，民航旅客運輸量僅恢復至２０１９年同期的１４﹒８％。５、６月份，民航旅客運輸量環比增

速分別為５３﹒２％和８２﹒２％，其中，國內航線環比增速分別達到５３﹒８％和８２﹒８％

。６月份，民航旅客運輸規模恢復至２０１９年同期的４６﹒２％。６月２９日，民航單日旅客

運輸量再次回升至１００萬人次以上，民航國內客運市場呈現穩步復甦態勢。

上半年，全行業完成運輸總周轉量２９３﹒４億噸公里，同比下降３７％，恢復至２０１９

年同期的４６﹒７％。４月份，民航運輸總周轉量僅恢復至２０１９年同期的２８﹒１％。５、

６月份，民航運輸總周轉量環比增速分別為３１﹒８％和３７﹒１％，６月行業運輸生產總體規

模已恢復至２０１９年同期一半以上。



＊６月國際航空貨運規模較去年同期增長１﹒８％＊



航空貨運恢復至較高水平，其中國際貨運實現正增長。上半年，全行業共完成貨郵運輸量

３０７﹒７萬噸，同比下降１７﹒９％，恢復至２０１９年同期的８７﹒５％。４月份，民航貨

郵運輸量僅恢復至２０１９年同期的６９﹒８％。５、６月份，行業貨郵運輸量環比增速分別為

１７﹒０％和１２﹒１％，其中，國際航線環比增速分別為１５﹒６％和２﹒５％。

６月份，民航貨郵運輸總體規模已恢復至２０１９年同期的８９﹒７％，其中，國際航空貨

運規模較去年同期增長１﹒８％，民航國際貨運市場需求仍處於較高水平。（ｊｔ）

