《經濟通通訊社１２日專訊》國家民航局在新聞發布會公布今年６月份和上半年全國民航安
全生產情況。上半年，航空旅客運輸先降後升，國內市場恢復勢頭明顯。上半年全行業共完成旅
客運輸量１﹒１８億人次，同比下降５１﹒９％，恢復至２０１９年同期的３６﹒７％。４月份
，民航旅客運輸量僅恢復至２０１９年同期的１４﹒８％。５、６月份，民航旅客運輸量環比增
速分別為５３﹒２％和８２﹒２％，其中，國內航線環比增速分別達到５３﹒８％和８２﹒８％
。６月份，民航旅客運輸規模恢復至２０１９年同期的４６﹒２％。６月２９日，民航單日旅客
運輸量再次回升至１００萬人次以上，民航國內客運市場呈現穩步復甦態勢。
上半年，全行業完成運輸總周轉量２９３﹒４億噸公里，同比下降３７％，恢復至２０１９
年同期的４６﹒７％。４月份，民航運輸總周轉量僅恢復至２０１９年同期的２８﹒１％。５、
６月份，民航運輸總周轉量環比增速分別為３１﹒８％和３７﹒１％，６月行業運輸生產總體規
模已恢復至２０１９年同期一半以上。
＊６月國際航空貨運規模較去年同期增長１﹒８％＊
航空貨運恢復至較高水平，其中國際貨運實現正增長。上半年，全行業共完成貨郵運輸量
３０７﹒７萬噸，同比下降１７﹒９％，恢復至２０１９年同期的８７﹒５％。４月份，民航貨
郵運輸量僅恢復至２０１９年同期的６９﹒８％。５、６月份，行業貨郵運輸量環比增速分別為
１７﹒０％和１２﹒１％，其中，國際航線環比增速分別為１５﹒６％和２﹒５％。
６月份，民航貨郵運輸總體規模已恢復至２０１９年同期的８９﹒７％，其中，國際航空貨
運規模較去年同期增長１﹒８％，民航國際貨運市場需求仍處於較高水平。（ｊｔ）
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