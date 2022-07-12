《經濟通通訊社１２日專訊》中國外匯交易中心協同債券通公司合作推出的境外機構跨境認

購服務４日成功上線，進一步便利境外機構投資中國債券市場。境外機構跨境認購服務以交易中

心債券發行承分銷系統（ｉＤｅａｌ）與提供境外債券簿記發行綜合服務的新債易系統

（ｅＰｒｉｍｅ）互聯為基礎，境內承銷商和境外投資人可線上開展債券分銷認購，並使用線上

電子分銷確認單替代線下分銷協議，解決了長期以來一級市場上境外機構和境內機構分銷協議簽

署流程復雜等問題。

據《上海證券報》報道，跨境認購服務上線後，ｉＤｅａｌ承分銷系統覆蓋境內外債券承分

銷業務，切實提高了一級市場投資效率和便利，共４１家境外投資人與債券通公司簽署協議開通

跨境認購服務，共１４家境內承銷商在ｉＤｅａｌ上建立了跨境服務專業團隊。

上線首周，跨境認購業務平穩運行，境外投資人積極參與，共有２７家境外機構通過

ｅＰｒｉｍｅ客戶端參與認購，共計完成認購５９筆，其中２５家中標並通過線上化方式完成分

銷４４筆、１２﹒４億元人民幣，認購券種涵蓋國債、政策性金融債等利率債，綠色金融債、超

短期融資券等信用債。（ｗｌ）

