《經濟通通訊社１２日專訊》今年以來銀行加大信貸支持實體經濟和中小微企業的力度，但

不少房地產中介趁機向購房者推銷「以貸換貸」。據《北京商報》周一（１１日）引述北京地區

多家銀行人士報道指，不少銀行收緊了經營貸審核標準，如發現偽造經營貸款虛假資質，各行均

將採取終止授信額度並提前收回貸款的措施，並保留追究相關責任的權利。不過在加大信貸資金

投放力度、減費讓利的監管要求下，多位銀行人士也透露，未來將繼續按照市場化原則進行產品

定價，進一步下調經營貸利率。

一家國有大行信貸部門人士表示，目前該行經營貸利率大概在４％左右，具體能貸多少金額

還要根據用戶的資質一事一議，並沒有統一的標準，一旦貸款用途沒有專款專用，銀行都可以根

據大數據查詢到。亦有多家地區銀行人士表示，「以貸換貸」對於普通購房者來說風險極高，一

旦被發現違規操作，銀行會要求結清貸款，如無法歸還造成銀行重大損失的，可能會被以騙取貸

款罪追究刑事責任。

近一段時間，不少房地產中介都在社交平台上不斷推出「以貸換貸」的生意，該方式是購房

者經過貸款公司一番包裝後，將年利率較低的經營貸與年利率較高的房貸進行置換，助推經營貸

違規投入樓市。（ｗｌ）

