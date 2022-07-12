《經濟通通訊社１２日專訊》貨幣寬鬆預期在數據上來看有見效，中國６月金融數據全面超

預期。人行昨日（１１日）收市後公布的數據顯示，６月新增人民幣貸款２﹒８１萬億元（人民

幣．下同），高於預期，同比多增６８６７億元；社融增量５﹒１７萬億元，高於預期，比上年

同期多１﹒４７萬億元，新增貸及社融增量同創下歷史同期新高。６月末廣義貨幣供應量

（Ｍ２）同比增１１﹒４％，高於預期並創下２０１６年１１月以來的新高。

滬深股市經歷上日大跌後，今早開市仍未明朗，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒１９％，

報３３０７﹒２２點，仍守三千三，深綜指平開，家電、煤炭股造好，家品、農漁業股走低。

河南村鎮銀行提款難引發的維權行動愈演愈烈，數千名存戶周日（１０日）到鄭州人民銀行

支行外抗議，期間遭逾百警員及便衣人員清場，觸發警民衝突。河南銀保監、河南省地方金融監

管局昨日晚上發布公告稱，將先行對單家機構單人合併金額５萬元人民幣以下的客戶進行墊付工

作。

上海昨日新增本土新冠肺炎確診病例５例和無症狀感染者５４例，其中１例確診病例和２例

無症狀感染者在社會面發現。

人民銀行連續第七日逆回購規模維持在３０億元，當日零投放零回籠。

另外，關注中國恒大（０３３３３）債務問題，集團旗下恒大地產一筆債券申請二次展期的

議案遭債權人拒絕，恐成恒大系首例境內債違約，恒大地產表示還在積極尋求與債券持有人充分

溝通。（ｅｙ）

