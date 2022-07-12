《經濟通通訊社１２日專訊》比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）Ｈ股持倉突然發

生大變動，引發股神巴菲特減持的恐慌猜想，若消息屬實，恐對中國電動車板塊甚至中港資本市

場帶來衝擊，Ａ場電動車及動力電池板塊急跌，加上晶片、醫藥等科技板塊同挫，滬綜指半日收

跌１﹒０１％，報３２８０﹒２點，是自６月２３日以來首次跌穿三千三，深市表現更慘烈，深

成指跌１﹒６８％，創業板指瀉２﹒４％。

兩市半日成交６１８３億元（人民幣．下同），較上日同時段減少７﹒５％。

貨幣寬鬆預期在數據上來看有見效，中國６月金融數據全面超預期。人行昨日（１１日）收

市後公布的數據顯示，６月新增人民幣貸款２﹒８１萬億元，高於預期，同比多增６８６７億元

；社融增量５﹒１７萬億元，高於預期，比上年同期多１﹒４７萬億元，兩數據增量同創下歷史

同期新高。



＊比亞迪Ａ挫７％，巴菲特減持猜想引恐慌＊



比亞迪Ｈ股持倉突然發生大變動，花旗銀行的持股量突然由對上一個交易日（７月８日）激

增２﹒２５億股至近３﹒８９億股，而股神巴菲特投資旗艦巴郡所持有的比亞迪股票總數剛好為

２﹒２５億股，外界猜測股神著手減持比亞迪，比亞迪ＡＨ股價暴跌，Ａ股半日挫７﹒３％，報

３００﹒６１元，為超過一個月新低，成交額近百億元，已超過該股全日成交水平。

內媒記者以投資人身份聯絡比亞迪投資者關係部門，相關人士稱具體情況正在確認當中。《

證券時報》旗下新媒體「券商中國」引述比亞迪證券事務部稱，數據顯示巴菲特持股目前沒有變

動，強調若其持股變動則一定會披露。內媒引述業內人士分析，一是目前減持流程尚未走完，所

以公司暫未看到相關數據，二是巴菲特借給對沖基金沽空。



＊車股急挫，動力電池股亦捱沽＊



比亞迪恐慌拖累Ａ股汽車整車板塊盤中急挫，長安汽車（深：０００６２５）挫５﹒５％，

廣汽集團（滬：６０１２３８）、北汽藍谷（滬：６００７３３）跌３﹒２％，長城汽車

（滬：６０１６３３）跌２﹒１％，上汽集團（滬：６００１０４）走低１﹒２％。

動力電池概念亦挫，天齊鋰業（深：００２４６６）瀉７﹒９％，比亞迪

（深：００２５９４）跌７﹒３％，西藏礦業（深：０００７６２）跌６﹒６％，百川股份

（深：００２４５５）走低５﹒１％。（ｅｙ）

