《經濟通通訊社１２日專訊》比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）Ｈ股持倉突然發

生大變動，引發股神巴菲特減持的恐慌猜想，若消息屬實，恐對中國電動車板塊甚至中港資本市

場帶來衝擊，Ａ場電動車及動力電池板塊急跌，加上晶片、醫藥等科技板塊同挫，滬綜指低開低

走，半日跌超過１％，午後稍有收復失地，但尾盤再跌過，總結全日滬綜指跌０﹒９７％，連跌

三個交易日，報３２８１﹒４７點，是自６月２３日以來首次跌穿三千三，深市表現更慘烈，深

成指跌１﹒４１％，創業板指瀉２﹒３４％。

值得留意的是兩市全日成交９７６８億元（人民幣．下同），中斷連續１３個交易日突破１

萬億元的趨勢，按日減少３﹒２％，資金全日循陸股通淨流出４２﹒５億元。

中國６月金融數據全面超預期，人行數據顯示６月新增人民幣貸款２﹒８１萬億元，高於預

期，同比多增６８６７億元；社融增量５﹒１７萬億元，高於預期，比上年同期多１﹒４７萬億

元，兩數據增量同創下歷史同期新高。



＊比亞迪大恐慌，午後上演股價保衛戰＊



比亞迪Ｈ股持倉疑出現變動，花旗銀行的持股量突然由對上一個交易日（７月８日）激增

２﹒２５億股至近３﹒８９億股，而股神巴菲特投資旗艦巴郡所持有的比亞迪股票總數剛好為

２﹒２５億股，外界猜測股神著手減持比亞迪。內媒引述比亞迪回應指，根據香港聯交所及證監

會相關規則，大股東減持需進行權益申報，查閱港交所權益披露平台，未顯示減持信息，以股東

權益申報為準。公司目前經營一切正常，各項業務都在有序開展，新能源汽車銷量持續創下歷史

新高。

比亞迪ＡＨ股價暴跌，Ａ股一度跌７﹒５％迫近３００元關，午後出現一波超賣浪潮，但全

日收尾仍挫４﹒７％，報３０９元，成交額超過１３９億元，比上日成交額激增６８％。

比亞迪恐慌拖累Ａ股汽車整車板塊盤中急挫，長安汽車（深：０００６２５）挫４﹒５％，

北汽藍谷（滬：６００７３３）跌３﹒４％，廣汽集團（滬：６０１２３８）跌１﹒６％，長城

汽車（滬：６０１６３３）跌１﹒３％，上汽集團（滬：６００１０４）走低１％。



＊集採又殺到，藥品股腳震＊



第七批國家藥品集採今天在南京開標，根據文件規定分兩次舉行，第一次是今日下午４點，

另一次是明日（１３日）的上午９點。內媒報道指，預計每個品種的每家入圍企業能夠分到２－

３個省份的市場份額，相較於以往的藥品集採，每家中標企業的市場份額都會出現一定程度下降

。皓元醫藥（滬：６８８１３１）瀉１４﹒１％，信邦製藥（深：００２３９０）跌９﹒１％，

凱萊英（深：００２８２１）跌８﹒９％，榮昌生物（滬：６８８３３１）跌８﹒８％，康龍化

成（深：３００７５９）挫７﹒２％，君實生物（滬：６８８１８０）走低６﹒９％。

半導體板塊同挫，力芯微（滬：６８８６０１）瀉１６﹒１％，希荻微

（滬：６８８１７３）跌１３﹒８％，芯海科技（滬：６８８５９５）跌１３％，德明利

（深：００１３０９）跌停，長光華芯（滬：６８８０４８）跌９﹒４％，盛美上海

（滬：６８８０８２）跌９﹒２％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４３１３﹒６２ －０﹒９４

上證綜合指數 ３２８１﹒４７ －０﹒９７ ４１０９﹒５１

深證綜合指數 ２１５５﹒５６ －１﹒４５ ５６５７﹒７５

上證Ｂ股指數 ３０３﹒９７ －０﹒４６ １﹒１９

深證Ｂ股指數 １１９９﹒７２ －０﹒３５ １﹒００

上證１８０指數 ９０２８﹒００ －０﹒６３

上證３８０指數 ５９３２﹒５８ －１﹒２２

深證成份指數 １２４３９﹒２７ －１﹒４１

中小創新指數 ２３５４﹒５６ －１﹒７６

深圳創業板指數 ２７０２﹒６９ －２﹒３４

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