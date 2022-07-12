《經濟通通訊社１２日專訊》上證１８０指數半日跌０﹒８３％，報９００９﹒５５點，上

證３８０指數半日跌１﹒０７％，報５９４１﹒４７點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５２６﹒７億元，賣盤超買盤，淨

流出６﹒７億元。

第七批國家藥品集採今天在南京開標。醫藥股集體走低，藥明康德（滬：６０３２５９）挫

２﹒９％，恒瑞醫藥（滬：６００２７６）跌２﹒９％，復星醫藥（滬：６００１９６）跌

５﹒１％，同仁堂（滬：６０００８５）跌１﹒１％，華熙生物（滬：６８８３６３）跌

１﹒２％，君實生物（滬：６８８１８０）跌５﹒６％，白雲山（滬：６００３３２）跌逾２％

。

６月金融數據全面超預期，新增人民幣貸款、社會融資規模增量均創歷史同期新高。大金融

板塊震盪走強，銀行、券商、保險板塊紛紛拉升，成都銀行（滬：６０１８３８）升１﹒５％，

南京銀行（滬：６０１００９）升２﹒２％，江蘇銀行（滬：６００９１９）升１﹒８％，無錫

銀行（滬：６００９０８）升１﹒５％。券商、保險方面，中國太保（滬：６０１６０１）升

０﹒５％，興業證券（滬：６０１３７７）跟漲近１％。

發改委印發《國家公路網規劃》的通知稱，到２０３５年，基本建成覆蓋廣泛、功能完備、

集約高效、綠色智能、安全可靠的現代化高質量國家公路網。公路股全線爆升，山東高速

（滬：６００３５０）升４﹒８％，福建高速（滬：６０００３３）漲９﹒８％，贛粵高速

（滬：６００２６９）走高４﹒３％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

