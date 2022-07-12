《經濟通通訊社１２日專訊》上證１８０指數今日收跌０﹒６３％，報９０２８點，上證

３８０指數收跌１﹒２２％，報５９３２﹒５８點。

國家發改委印發「十四五」新型城鎮化實施方案的通知，提出放開放寬除個別超大城市外的

落戶限制，試行以經常居住地登記戶口制度。房地產板塊異動拉升，萬通發展

（滬：６００２４６）升８﹒４％，東湖高新（滬：６００１３３）升４﹒２％，天保利發展

（滬：６０００４８）升逾２％。

民航局運輸司副司長徐青介紹，考慮到海外留學生回國等國際人員往來需求，民航局將繼續

加強與相關國家的磋商，逐步增加國際航班的數量，加快推進國際航空市場的恢復。民航股個別

走，南航（滬：６０００２９）升０﹒８％，惟國航（滬：６０１１１１）跌０﹒４％，春秋航

空（滬：６０１０２１）跌０﹒３％。

第七批國家藥品集採今天在南京開標。醫藥股集體走低，藥明康德（滬：６０３２５９）挫

逾２％，恒瑞醫藥（滬：６００２７６）跌３﹒２％，復星醫藥（滬：６００１９６）瀉

６﹒５％，同仁堂（滬：６０００８５）跌１﹒９％，華熙生物（滬：６８８３６３）跌

１﹒５％，君實生物（滬：６８８１８０）插６﹒９％，白雲山（滬：６００３３２）跌

２﹒５％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

