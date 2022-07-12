《經濟通通訊社１２日專訊》深證成指半日跌１﹒６８％，報１２４０５﹒０９點，深證中
小創新指數半日跌１﹒３８％，報２３６３﹒７點。
半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５３９﹒７２億元，賣盤超買盤，
淨流出１９﹒７２億元。
水利部副部長魏山忠１１日表示，今年上半年新開工２２項重大水利工程、投資規模
１７６９億元，開工數量和完成投資均創歷史新高。水利、地下管廊概念股拉升，三和管樁
（深：００３０３７）漲停，浙江交科（深：００２０６１）飆９﹒２％，棕櫚股份
（深：００２４３１）升４﹒６％。
內地電動車龍頭比亞迪Ｈ股持倉發生大變動，市場人士猜測或與股神巴菲特投資旗艦巴郡有
關。消息拖累Ａ股汽車整車板塊盤中急挫，江淮汽車（滬：６００４１８）半日插水８﹒５％，
江鈴汽車（深：０００５５０）瀉８﹒３％，長安汽車（深：０００６２５）挫５﹒５％，福田
汽車（滬：６００１６６）挫３﹒８％。
鋰礦股繼續大幅回落，天齊鋰業（深：００２４６６）插水７﹒９％，億緯鋰能
（深：３０００１４）走低４﹒７％，鹽湖股份（深：０００７９２）挫２﹒７％，贛鋒鋰業
（深：００２４６０）跌２﹒４％，國軒高科（深：００２０７４）跌１﹒１％，永興材料
（深：００２７５６）跌４﹒８％，藏格礦業（深：０００４０８）跌４﹒３％，盛新鋰能
（深：００２２４０）跌４﹒９％。
深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）
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