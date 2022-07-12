《經濟通通訊社１２日專訊》深證成指半日跌１﹒６８％，報１２４０５﹒０９點，深證中

小創新指數半日跌１﹒３８％，報２３６３﹒７點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５３９﹒７２億元，賣盤超買盤，

淨流出１９﹒７２億元。

水利部副部長魏山忠１１日表示，今年上半年新開工２２項重大水利工程、投資規模

１７６９億元，開工數量和完成投資均創歷史新高。水利、地下管廊概念股拉升，三和管樁

（深：００３０３７）漲停，浙江交科（深：００２０６１）飆９﹒２％，棕櫚股份

（深：００２４３１）升４﹒６％。

內地電動車龍頭比亞迪Ｈ股持倉發生大變動，市場人士猜測或與股神巴菲特投資旗艦巴郡有

關。消息拖累Ａ股汽車整車板塊盤中急挫，江淮汽車（滬：６００４１８）半日插水８﹒５％，

江鈴汽車（深：０００５５０）瀉８﹒３％，長安汽車（深：０００６２５）挫５﹒５％，福田

汽車（滬：６００１６６）挫３﹒８％。

鋰礦股繼續大幅回落，天齊鋰業（深：００２４６６）插水７﹒９％，億緯鋰能

（深：３０００１４）走低４﹒７％，鹽湖股份（深：０００７９２）挫２﹒７％，贛鋒鋰業

（深：００２４６０）跌２﹒４％，國軒高科（深：００２０７４）跌１﹒１％，永興材料

（深：００２７５６）跌４﹒８％，藏格礦業（深：０００４０８）跌４﹒３％，盛新鋰能

（深：００２２４０）跌４﹒９％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

