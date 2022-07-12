《經濟通通訊社１２日專訊》深證成指今日收跌１﹒４１％，報１２４３９﹒２７點，深證

中小創新指數收跌１﹒７６％，報２３５４﹒５６點。

光刻機概念股再尋底，普利特（深：００２３２４）挫５﹒３％，新萊應材

（深：３００２６０）走低４﹒９％，萬潤股份（深：００２６４３）跌４﹒３％，捷捷微電

（深：３００６２３）急跌４％，賽微電子（深：３００４５６）插水４﹒１％，南大光電

（深：３００３４６）跌３﹒７％，永太科技（深：００２３２６）跌３﹒３％，大族激光

（深：００２００８）跌２﹒７％。

水利部副部長魏山忠１１日表示，今年上半年新開工２２項重大水利工程、投資規模

１７６９億元人民幣，開工數量和完成投資均創歷史新高。水利、地下管廊概念股拉升，三和管

樁（深：００３０３７）、浙江交科（深：００２０６１）漲停，棕櫚股份

（深：００２４３１）升５﹒８％。

內地電動車龍頭比亞迪 （０１２１１） （深：００２５９４）Ｈ股周一（１１日）持倉

突然發生大變動，外界猜測股神著手減持比亞迪。內媒引述比亞迪回應指，大股東減持需進行權

益申報，查閱港交所權益披露平台，未顯示減持信息。比亞迪強調，目前經營一切正常，各項業

務都在有序開展，新能源汽車銷量持續創下歷史新高。比亞迪Ａ股收挫４﹒７％。消息亦拖累Ａ

股汽車整車板塊急挫，比亞迪江鈴汽車（深：０００５５０）跌停，長安汽車

（深：０００６２５）挫４﹒５％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

