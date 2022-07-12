《經濟通通訊社１２日專訊》內地鋰生產商天齊鋰業（０９６９６）（深：００２４６６）

Ｈ股明日香港掛牌，惟上市前遭內地證券界人士評論指，公司的戴維斯雙擊已達頂峰，價值被高

估。消息拖累天齊鋰業Ａ股昨日一度觸及跌停，收盤仍瀉逾９％，今早延續跌勢，目前插水逾

７％，報１２５元人民幣。

天齊鋰業今日公布Ｈ股招股結果，全球發行１﹒６４億股Ｈ股，香港公開發售超購８﹒３倍

，一手２００股中籤率１００％，認購８２０﹒６２萬股的「頭錘飛」有１張，中籤率

６﹒６５％。國際配售初步提呈超購約４﹒２倍。該股上市定價為８２元，屬招股價範圍６９至

８２元之上限，淨籌１３０﹒６２億元，成為本港今年以來集資規模最大的ＩＰＯ。

此前，「私募一哥」徐翔妻子應瑩７月１０日在微博發布《每周市場點評》，當中提到天齊

鋰業戴維斯雙擊已達頂峰，價格已高估。應瑩其後回應，上述觀點來自其本人，與徐翔沒有關係

，又稱自己原來就是證券從業人員，一直對市場很關注，也會經常復盤，只是現在「落到紙面上

試試」。天齊鋰業對此回應稱，應瑩沒有股票帳戶、不買賣股票，理解她本人未持有天齊鋰業股

票。同時公司也提醒投資者理性看待市場評論，注意投資風險。公司目前經營一切正常。

（ｊｔ）

