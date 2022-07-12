《經濟通通訊社１２日專訊》據內媒從黑龍江省市場監督管理局獲悉，哈爾濱哈銀消費金融

有限責任公司因未依照《企業信息公示暫行條例》第八條規定的期限公示年度報告，被列入經營

異常名錄。

哈銀消費金融成立於２０１７年１月，２０１９年成功引入當時屬於百度（０９８８８）旗

下的度小滿金融戰略投資後，註冊資金一躍至目前的１５億元（人民幣．下同）。從目前的股東

分布看，哈爾濱銀行（０６１３８）持股５３％為最大股東，度小滿持股３０％。另據官網顯示

，哈銀消費金融的合作方主要有哈爾濱銀行、郵儲銀行（０１６５８）、浦發銀行

（滬：６０００００）、百信銀行、重慶富民銀行、國民銀行、度小滿金融、京東科技、美團

（０３６９０）和曠視科技。



＊哈爾濱銀行去年淨利潤急挫逾六成＊



截至２０２１年末，哈銀消金資產總額１３６﹒３８億元，同比增１９﹒８８％；貸款餘額

１３０﹒４億元，同比增２３﹒０５％。報告期內，營業收入９﹒６億元。截至今年５月，哈銀

消費金融累計放款超１４００億元，同比增長４０％。

但值得關注的是，大股東哈爾濱銀行正陷入經營困境。財報顯示，２０２１年該行營收同比

降１５﹒６６％，歸母淨利潤更挫６３％至２﹒７４億元。除了業績下滑的危機外，哈爾濱銀行

管理層動盪，近日，哈爾濱銀行原行長、董秘雙雙被查。監管方面，黑龍江銀保監局披露，哈銀

消費金融２０２１年投訴總量１６３件，上期數據為３７件，同比增幅達３４０％。（ｗｌ）

